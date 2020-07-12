Gaziantep FK, lige verilen aradan güçlenerek çıktı - Son Dakika

Gaziantep FK, lige verilen aradan güçlenerek çıktı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 5 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 5 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya'ya 2 imam ve 4 müezzin atanacak
Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues, Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı

Bu sezon Süper Lig'deki ilk sezonunu yaşayan ve lig başlamadan önce kendisine "ligi ilk 10 takım arasında bitirme hedefi" koyan Gaziantep FK, son haftalardaki performansıyla dikkati çekiyor.

Pandemi nedeniyle lige ara verilmeden önce son maçını 14 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a karşı oynayan ve sahadan 1-0 mağlup ayrılan kırmızı-siyahlılar, ligin 26. haftasını 32 puanla 9. sırada tamamladı.

Lige verilen aradan adeta güçlenerek çıkan Güneydoğu ekibi, pandemi sonrasında ise 5 maça çıktı. Sırayla MKE Ankaragücü (1-1), Galatasaray (3-3), Fraport-TAV Antalyaspor (1-1) ile berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü, daha sonraki haftalarda da Yukatel Denizlispor'u 1-0, İttifak Holding Konyaspor'u da 3-1 yendi.

Böylelikle puanını 41'e çıkaran kırmızı-siyahlılar, ligin 32. haftasında da yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

Düşme hattından çıkma mücadelesi veren Kayseri ekibine karşı puan arayışlarını sürdürecek olan Gaziantep FK, ligi üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor.

Sumudica memnun

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige verilen arayı çok iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Ligin başlamasıyla zaman zaman kendilerine yakışmayan performans sergilemelerine rağmen pandemi sonrasındaki takımın durumundan memnun olduğunu aktaran Rumen teknik adam, şunları kaydetti:

"İyi mücadele ediyoruz. Oyuncularım da son saniyeye kadar mücadeleden vazgeçmiyor. Şu an bizim adımıza ligde kalmak gibi bir endişe söz konusu değil. Ayrıca Avrupa'ya gitme gibi bir durumumuz da yok. Ancak kulübün kendini ispatlaması ve daha iyi konumda olabilmesi için mümkün olduğunca puan toplamalıyız. Düşme hattında veya şampiyonluk yarışında gibi mücadeleye devam edeceğiz. Rakibin durumuna bakmaksızın lig yeni başlıyor gibi çalışacağız."

Gaziantep, 14 Mart, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:17 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, lige verilen aradan güçlenerek çıktı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:43 Ankaragücü - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu 17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:43 Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues, Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:24 David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:10 Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı 16:08 Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı 16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:29 Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Ankaragücü - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
17:43
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
17:05
Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues, Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı
16:43
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
16:24
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
16:10
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
16:08
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
16:08
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
16:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 17:48:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep FK, lige verilen aradan güçlenerek çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]