Gaziantep FK lisanslı maske satışına başladı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, lisanslı maske satışına başladı.
Yapılan açıklamada, kulübün resmi sponsoru Maisonette tarafından özel olarak lisanslı maskeler hazırlandığı belirtildi.
Yıkanabilir tekli maskelerin 19,90 liradan satışa çıkarıldığı ifade edilen açıklamada, "Maskeler GFK Store mağazamızda satışa sunuldu. Sağlıklı günler için maske tak, kulübüne destek ol." çağrısında bulunuldu.
- Kaynak: AA
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