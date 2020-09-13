Gaziantep FK maçının ardından-1 - Son Dakika

Gaziantep FK maçının ardından-1

Gaziantep FK maçının ardından-1 Fatih Terim: Bugün etkili bir oyun oynadık "Okay'ı istedik, Celta Vigo vermedi" "Arda'dan çok memnunum" "Belhanda kıymetli bir oyuncumuz" Sumudica: Galatasaray'ın kazanması için hakemlere ihtiyacı yok Kaan ÜLKER / İSTANBUL, - Süper Lig'in ilk hafta...

Gaziantep FK maçının ardından-1, System.String[]

Gaziantep FK maçının ardından-1

Fatih Terim: Bugün etkili bir oyun oynadık
"Okay'ı istedik, Celta Vigo vermedi"
"Arda'dan çok memnunum"
"Belhanda kıymetli bir oyuncumuz"
Sumudica: Galatasaray'ın kazanması için hakemlere ihtiyacı yok
Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Süper Lig'in ilk hafta maçında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrası iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.
Galatasaray lige galibiyetle başladı. Süper Lig'in ilk hafta maçında sarı-kırmızılılar, evinde Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bugünkü maçı etkili oynadık. Belki pas sayımızı aşağıya çektik ama daha etkili paslar kullanarak rakip kaleye daha hızlı hücum ettik. Burada ön alandaki oyuncuların hareketliliği önemliydi. Aradaki boşlukları değerlendirdiğimizi düşünüyorum. 23 tane şut atmışız; çok önemli bir rakam. Biraz daha becerili olabilseydik sonuç farklı olabilirdi. Netice olarak 3 puanı almak önemliydi ilk maçta. İyi bir başlangıç yaptığımız için memnunum. Oyuncularımı da tebrik ediyorum" dedi.
"OKAY'I İSTEDİK, CELTA VIGO VERMEDİ"
İspanyol ekibi Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Öyle bir teşebbüsümüz oldu. Okay'ı istedik. Ama sanıyorum bildiğim kadarıyla Celta Vigo takımının bırakma niyeti olmadı. Şu anda öyle bir şey olması söz konusu değil. Orta sahanın her yerine arıyoruz. Biz zaten 10 numarayı da yeri geldiğinde 8 numarayı da 6 numara oynatıyoruz; Taylan gibi" açıklamasında bulundu.
"ORTA SAHAMIZDAN MEMNUNUM"
Fatih Terim, takımın orta sahasına da değinerek, "Emre Kılınç da iyi oynadı. Özellikle Emre'nin defans arkasına koşuları bizim için çok faydalı oldu. Attığı gol de çok şıktı. Taylan her geçen gün daha iyi oynuyor. Gerek fizik gerekse teknik anlamda kendini geliştiriyor. Bildiğimiz Taylan 10 numaraydı. Şu an hem 6'yı 8'i, yeri gelirse onu 4'e de 5'de koyuyorum. Her tarafta oynayabilecek bir genç kazandığımız için çok mutluyum. Belhanda da bugün çok koştu, iyi mücadele etti, iyi oynadı. Orta sahamızdan ilk yarı memnunum. İkinci ayrı biraz düştüler. Oyuncu değişiklikleri ile onu kapattık. Tüm takımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
"ARDA'DAN ÇOK MEMNUNUM"
Eski takımına geri dönen Arda Turan hakkında da konuşan Terim, "Arda benim hem şifahen hem yazılı olarak çok ısrar ettiğim bir oyuncu. Çok da iyi oynadı. Çok istekli, çok mutlu, her halinden belli. Mutlu insanlar iyi performans verir. Arda'dan çok memnunum. Gol de yapabilirdi, golleri attırabilirdi. 60'ıncı dakikalarda kendi bekinin çizgisine girip top kazanan bir Arda'yı görmek, futbolu ne kadar özlediğinin en önemli göstergesi. Arda bize çok faydalı olacak. Arda orijinal bir Galatasaraylı. Kendi yuvasında. Çok mutluyum. Şu anda olağanüstü işler yapmıyor ama bana göre çok iyi bir başlangıç yaptı. Daha da iyi olacak inşallah" ifadelerini kullandı.
"BELHANDA KIYMETLİ BİR OYUNCUMUZ"
Belhanda'nın transferiyle ilgili de ise tecrübeli teknik adam, "Açıkçası gider, gitmez bilmiyorum, profesyonel hayatta son yıllarda her an her şey olabilir. Her kulüpte her şeye hazırlıklı olmalı. Belhanda bizim önemli bir oyuncumuz. Kıymetli bir oyuncumuz. Gitse de gitmese de ben havaalanından karşılamaları çok sevmiyorum ama hizmet etmiş oyuncuları Galatasaray olarak en iyi şekilde yolcu etmeyi, ona sevgi göstermeyi, yaptığı hizmet karşılığında saygı göstermeyi çok seviyorum. Bu ilişkiler çok önemli. Belhanda şartlar ne olursa şu anda iyi bir profesyonel oyuncu örneği gösteriyor. 5 Ekim'e kadar bir sürü şey olabilir. Ben oyuncularımı teknik manada hazırlamak zorundayım. Bizim antrenörlerin işine benziyor. Bir küçük valiz vardır; her an gidecek gibi. Bir büyük valiz vardır; çok uzun kalacak gibi. Profesyonel hayat da böyle bir şey. Belhanda kıymetli bir oyuncumuz" dedi.
Süper Lig'e bu sezon hangi ismin verilmesini istediğine yönelik soruya ise Terim, 'Korona 2. İşin esprisi bir tarafa seyircisiz çok zor. Büyük kulüpler için daha zor. Milyonları aşan olan kulüpler için çok daha zor. Herkes daha kıymetini anlamış. Sadece işin parasal yönü bir tarafa işin manevi yönü, işin keyfi. İnşallah o günleri görürüz. Ülkemiz sıkıntısız en az zararla atlatır inşallah. Hepimizin sevinçleri, üzüntüleri paylaştığı bir ortama tekrar kavuşuruz. İşin esprisi bir tarafa isim şu anda aklıma gelmiyor. Federasyonumuz en iyisini yapacaktır" şeklinde konuştu.
SUMUDICA: GALATASARAY'IN KAZANMASI İÇİN HAKEMLERE İHTİYACI YOK
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise şunları söyledi:
"Bu şekilde kazanmak bence kolay. Bu şekilde oynamak çok kolay. Verilmeyen faulden sonra aleyhimize penaltı var. Sadece penaltıya bakıyorlar. Bu şekilde kazanmak çok kolay. 1-0 geri kalıyorsunuz. Daha sonra oyuncularım düşüyor. Ligin ilk maçı. Galatasaray'ın kazanması için hakemlere ihtiyacı yok. Oyuncularımı uyardım. Oyunculara geçen senin çok uzağında olduğu söylemiştim. Kadroda 16 oyuncumuz var. Serbest olan oyuncular var. Transfer şart. Kaliteli oyuncular lazım. Seçici olmalıyız. Parayı savuracak gücümüz yok. Aday oyuncular değil, sahaya çıkıp kalitesini gösterecek oyuncular lazım. Bunun için de harcama yapmamız gerekiyor. Maçı 3-1 kaybettik. İkinci yarı iyi oynadık diye düşünüyorum. Biz de rakibimiz de fırsatlar yakaladı. Bu maç geride kaldı. Kayseri ile çalıştığımız zaman burada 4-1 kaybetmiştik. Geçen sene Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup olduk. Şimdi yine 3 gol yedik. Geçen son iki senedir oynadığım ilk maçlardan daha iyi. Çünkü bu sefer 3 gol yedik. Benim için lig haftaya başlayacak. Evimizde Karagümrük'e karşı galibiyet almamız gerekiyor. Bu yıl ilk maçımızda sadece 10-11 maç yönetmiş hakem vermiş olmaları beni şaşırttı. Ligin ilk maçı. Önemli bir maç. Hakemler hakkında konuşamam çünkü konuşursam ne olacağı belli. Ben hakem hataları ile maç kazandığımı hatırlamıyorum. Bugün basketbol maçı oynanmış gibiydi. Hakemlerin performansı hakkında bir şey söyleyemem. Rakip takıma dokunduğumuzda faul çalıyorlardı. İlk yarıda VAR'a gidildi. En az 3 dakika harcandı. Sadece 1 dakika verdi. İkinci yarıda oyuna sedye girdi, gol oldu, oyuncu değişiklikleri oldu, sadece 4 dakika uzatma verdiler. Futbol oynanmasına izin verdiler diye düşünüyorum. Bizim takımımızın kimseye ihtiyacı yok. Ben de artık yoruluyorum. Sadece ben konuşuyorum."

Fatih Terim, Galatasaray, Gaziantep, oyunlar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 00:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gaziantep FK maçının ardından-1 - Son Dakika Spor

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