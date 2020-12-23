Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika

Gaziantep FK maçının ardından

23.12.2020 22:06
Gaziantep FK maçının ardından, System.String[]

Fuat Çapa: İkinci devre geçen seneki gibi göze hoş gelen, rakiplerin saygı duyduğu bir Kasımpaşa olacağızMarius Sumudica: Bugün sahada tek takım vardı o da GaziantepOlgucan KALKAN / İSTANBUL, - Süper Lig'in 14'üncü haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti.

Fuat Çapa: İkinci devre geçen seneki gibi göze hoş gelen, rakiplerin saygı duyduğu bir Kasımpaşa olacağız

Marius Sumudica: Bugün sahada tek takım vardı o da Gaziantep

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 14'üncü haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Deplasmanda 4 gollü bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarına dikkat çeken Sumudica, "Rakibimize saygı duyuyorum ama bugün sahada tek takım vardı o da Gaziantep. Çok iyi futbol oynadık. Rakibimizi kontrol ettik. İyi futbol oynadık. Deplasmanda 4 gol atınca tabii ki mutlu oluyorsunuz. İyi bir yoldayız. Oyuncularım bugün galibiyeti kutlayabilirler ancak yarından itibaren Alanya maçının hazırlıklarına başlayacağız. 24 puana sahibiz. Kimsenin böyle bir beklentisi yoktu. Ancak şu bitmiş bir şey yok" diye konuştu."OYUNCULARIMI UYARIRKEN BİLE KART GÖSTERİYORLAR"Ligin en çok sarı kart gören teknik direktörlerinden biri olması hatırlatılan Sumudica, "Sarı kart yiyebilirim ama takım güzel futbol oynuyor. Maçın 5'inci dakikasında gördüğüm bir sarı kart. Ne söylediğimi bile bilmiyorlar, uyarmadılar. Gereksiz, hak edilmemiş bir kart oldu. Bugün için üzgünüm. Sürekli benim üstüme oynanıyor gibi hissediyorum. Kartlar bana hemen çıkıyor. Cüneyt Çakır geçen hafta maçtan önce gelip uyardı. Oyuncularımı uyarırken bile kart gösteriyorlar. Bu bir rutin oldu. Her zaman Sumudica'ya sarı kart… Bunun dışında 10 dakika içinde oyuncularım 3 sarı kart gördü. Rakibimiz bizden daha sert oynadı ama onlara kolay kartlar çıkarmadı. Güray, Tosça ilk faullerinde kart gördüler. Bu şekilde oynamamıza izin verilmezse oynayamayız. Oyuncum kaleciyle karşı karşıya pozisyondayken  penaltı oldu ancak rakip kaleci sarı kart dahi görmedi" ifadelerini kullandı. FUAT ÇAPA: TAKIMDAN 10 GÜN AYRI KALMAK ÇOK ÜZÜCÜKoronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından takımdan 10 gün ayrı kaldığını hatırlatan Fuat Çapa, "10 gün aradan sonra takımla birlikte olabileceğimizi saat 4 gibi öğrendik. Bugün 2'nci testimi yaptırdım ve negatif çıktı. Takımdan 10 gün ayrı kalmak çok üzücü. Genç bir takıma sahibiz ve oyuncularla sürekli iletişim halinde olmamız gerekiyor. Son dönemde hafta içi hafta sonu maçlar olduğu için antrenman yapma fırsatımız olmadı. Maçlardaki eksiklerimizi görüp notlar aldık. Pazar günü de böyle olacak. Ancak sonrasında 2 hafta, hafta ortasında maç olmayacak. O zaman daha iyi olacağız" şeklinde konuştu."İKİNCİ DEVRE GEÇEN SENEKİ GİBİ GÖZE HOŞ GELEN, RAKİPLERİN SAYGI DUYDUĞU BİR KASIMPAŞA OLACAĞIZ"Rakibin haftalardır kazanması nedeniyle özgüvenli olduğuna dikkat çeken Çapa, "Rakibimiz haftalardır kazanıyor. Onun için özgüvenlerinin yüksek olacağını biliyorduk. Agresif, deneyimli bir takımlar. Buna aynı şekilde cevap vermemiz gerekiyordu. Kötü de başlamadık. Rakibimiz iyi sonuçlar alsa da daha az topa sahip oluyorlar. Özellikle skoru yakalayana kadar. Top sizdeyken dikkat etmeni gerekiyor. Öndeki oyuncuları da oldukça hareketli. Biz de bu bilinçle sahaya çıktık. Ancak top bizdeyken yaptığımız bir pas hastası sonrasında rakibimiz penaltı kazandı. Sonrasında toparladık derken 2'nci golü yedik. Devreye kadar olumluydu. 2-1'i yakalamayı ümit ettik. Yakalasak ikinci devre farklı olacaktı. 2'nci devre de 2 kere gelip, 2 kez gol attılar. 18 etrafında son vuruşları iyi yapmak zorundayız. Varga ve Hodzic iyi oyuncular ama henüz ligimize adapte olamadılar. Eksiklerimiz var. Stoperimizin sezon başında sakatlanması bizi arayışlara itti. Tarkan'ın sezon başında stoper oynamasını kimse beklemiyordu. Şimdi Tarkan 2, 3 hafta yok, yeni bir arayışa girmemiz gerekiyor. Belki de bu arayışta kulübümüze yeni bir oyuncu kazandıracağız. Transfer kadar 2 maçımız var. Başakşehir ve Fenerbahçe. Gereken raporu yönetime vereceğiz. Yönetimimiz ve başkanımız da futbolu bilen insanlar. Eksik olan mevkileri biliyorlar. İkinci devre geçen seneki gibi göze hoş gelen, rakiplerin saygı duyduğu bir Kasımpaşa olacağız" dedi."BU MAÇLARIN SORUMLUSU OLARAK ERTUĞRUL GÖSTERİLMEMELİ"Kaleci Ertuğrul'un şansız bir dönemden geçtiğini dile getiren Fuat Çapa, "Ertuğrul 2 haftadır şansız. Yediği 6 golün, 3'ü penaltı. Bir kaleci için şanslı bir süreç değil. Bu maçların sorumlusu olarak Ertuğrul gösterilmemeli. Takım olarak kaybetti. Ramazan'ın sakatlığı var. Bugün oynasa risk olacaktı. Önümüzdeki maçlarda çok önemli. Sağlık heyetinden oynayabilir raporu gelirse ona göre değerlendiririz" diye konuştu.

Koita'nın da sakatlık nedeniyle forma giyemediğini aktaran Çapa, sözlerini şöyle tamamladı: "Koita'nın sakatlığı var. Hafta için hafta sonu oynadığınız zaman bir maç dinlendirmek gerekiyor. Dinlendirdiğiniz zaman işiniz daha kolay oluyor. Biz koronavirüs ve sakatlıklardan dolayı bunu yapamadık. Dönen arkadaşlarımız da eski performanslarından uzaklar. Umarım Pazar gününden itibaren eski formlarını yakalarlar."

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Fuat Çapa, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika Spor


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