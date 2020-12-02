Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

02.12.2020 14:13
Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasını bay geçecek Gaziantep Futbol Kulübü, 12. haftada Medipol Başakşehir ile yapacağı lig maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 11. haftasını bay geçecek Gaziantep Futbol Kulübü, 12. haftada Medipol Başakşehir ile yapacağı lig maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yeni Malatyaspor maçının ardından 3 gün izin yapan kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde toplandı.

İki grup halinde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenman, salonda güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlarken, dayanıklılık programlarıyla son buldu.

Karantina süreci nedeniyle bir süredir takımla beraber çalışmalara katılamayan Aziz Tetteh ve Nouha Dicko ise üst üste 3 testin de negatif çıkması üzerine takımla idmana katıldı.

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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