Gaziantep FK Menemen'i 3-1 mağlup etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK Menemen'i 3-1 mağlup etti - Son Dakika Spor

Gaziantep FK Menemen'i 3-1 mağlup etti

6 saat önce

Süper Lig ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, ilk hazırlık maçında karşılaştığı Menemenspor'u 3-1 mağlup etti.

Gaziantep FK Menemen'i 3-1 mağlup etti, System.String[]

Süper Lig ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, ilk hazırlık maçında karşılaştığı Menemenspor'u 3-1 mağlup etti.


Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor ile karşılaştı.


Gaziantep FK, hazırlık maçını Güray Vural, Kenan Özer ve Rahman Chibsah attığı gollerle 3-1 kazandı. Menemenspor'un tek golünü ise Mehmet Boztepe attı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Güzellik uğruna 4 ayda 4 kez dolgu yaptıran kadın, alt dudağını kaybetti
Sahilde kadınlara cinsel organını gösteren adam gözaltına alındı Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori Emre Belözoğlu'nun idmanda takım arkadaşlarına taktik vermesi dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
00:02 Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika Spor
00:00 İspanya Süper Kupası finalinde Madrid derbisi oynanacak - Son Dakika Spor
23:54 3. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni yapıldı - Son Dakika Spor
23:41 Mehmet Akyüz, Adana Demirspor yolunda - Son Dakika Spor
23:24 Antalyaspor, Sinan Gümüş, Dusko Tosic ve Ragnar Sigurdsson'u transfer etmek istiyor - Son Dakika Spor
22:30 TBF Disiplin Kurulu, Mustafa Cengiz'e 35 bin lira para cezası verdi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 00:24:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep FK Menemen'i 3-1 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]