Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Gaziantep FK, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Gaziantep FK, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından 1 gün izin yapan kırmızı-siyahlılar, kulüp tesislerinde toplandı.

Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde yaklaşık 45 dakika süren idmanda oyuncular, yenilenme hareketlerinin düz koşu yaptı.

Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

MKE Ankaragücü, Gaziantep, 21 Mart, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:44 Kaynak: AA
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