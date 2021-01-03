Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştığı idmanda, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.

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