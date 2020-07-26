Gaziantep FK'nın 2019-2020 karnesi - Son Dakika

Gaziantep FK'nın 2019-2020 karnesi

Süper Lig'de bu sezon ilk kez mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü, ligi 46 puanla sekizinci sırada bitirdi.

Gaziantep FK'nın 2019-2020 karnesi, System.String[]

Süper Lig'de bu sezon ilk kez mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü, ligi 46 puanla sekizinci sırada bitirdi. Ligde aldığı sonuçlar ve ortaya koyduğu performansla otoritelerden tam not alan Gaziantep ekibi, ligin sürpriz yapan takımı olarak da öne çıktı.

Bu sezon, Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü, 34 haftalık maratonu 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyetle tamamladı. 34 haftalık maratonda 46 puan toplayan Gaziantep ekibi, rakip kalelere 49 gol gönderirken, kendi kalesinde ise 50 gol gördü. Gaziantep FK, korona virüs salgını sonrası oynanan 8 haftalık süreçte ise mağlup olmayan tek takım olarak dikkat çekti. Gaziantep ekibi, Süper Lig'deki ilk sezonunun ilk yarısında ve ikinci yarısında ortaya koyduğu performansı ile öne çıkan takım oldu.

Lige kötü giriş yaptı, sonradan toparladı

Süper Lig'e deplasmandaki 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti ile başlayan Gaziantep FK, sonrasında Gençlerbirliği'ni 4-1 yenip, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 4. haftasında ise Beşiktaş'ı konuk eden Gaziantep, güçlü rakibini 3-2 mağlup ederek sürpriz bir galibiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar, 5. haftada ise Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. 6. haftada sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gaziantep, 7. haftada Başakşehir'e 2-1, 8. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldu. 9. haftada sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 10. haftada da deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 yenerek hanesine 3 puan yazdırdı. Gaziantep ekibi 11. haftada ise evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Gaziantep FK, 12. haftada deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra 13. haftada sahasında Denizlispor'a 2-1 kaybetti. Gaziantep ekibi, 14. haftada Konyaspor ile 0-0 berabere kaldıktan sonra ise 15. haftada seyircisi önünde Kayserispor'u 3-0, bir sonraki haftada da deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Gaziantep FK, ilk yarının son maçında konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalarak ilk devreyi kapattı.

İkinci yarı performansı

Gaziantep FK, Süper Lig'in ikinci yarısına ise kendi sahasındaki 2-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti ile başladı. Gaziantep temsilcisi, sonrasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olduktan sonra taraftarı önünde Sivasspor'u 5-1 yenerek dikkat çeken bir sonuca imza attı. Ligin 21. haftasında ise Beşiktaş'a konuk olan Gaziantep, güçlü rakibine 3-0 mağlup oldu. Kırmızı-siyahlılar, 22. haftada ise sahasında Rizespor'u 2-0 yenmeyi başardı. 23. haftada Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gaziantep, 24. haftada Başakşehir'e 3-1 yenildi. Gaziantep, 25. haftada ise kendi sahasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı. Korona virüs salgınından hemen önce oynanan 26. haftada ise deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Gaziantep takımı, salgın sonrası lige verilen 3 aylık aranın ardından 27. haftada konuk ettiği Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Gaziantep ekibi 28. haftada deplasmanda Galatasaray ile 3-3 berabere kalarak iyi bir skora daha imza attı. Gaziantep FK, 29. haftada ise Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 30. haftada deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Gaziantep ekibi, 31. haftada da Konyaspor'u 3-1 yenmeyi başardı. Kırmızı-siyahlılar, 32. haftada düşme potasındaki Kayserispor ile 1-1, 33. haftada ise Kasımpaşa ile de 2-2 berabere kaldı. Gaziantep FK, ligin son haftasında konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u ise 1-0 mağlup ederek rakibini küme düşürdü.

Pandemi sonrası yenilmeyen tek takım

Gaziantep FK, pandemi süreci sonrası ligde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlik alarak salgın sonrası mağlup olmayan tek takım oldu. Gaziantep ekibi, korona virüs salgını sonrası oynadığı 8 maçta Ankaragücü, Antalyaspor ve Kayserispor ile 1-1, Galatasaray ile 3-3, Kasımpaşa ile de 2-2 berabere kalırken, Denizlispor'u 1-0, Konyaspor'u 3-1 ve ligin son haftasında ise deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Gaziantep FK, salgın sonrası dönemde oynadığı maçlarda 14 puan toplarken, rakip kalelere 13 gol gönderip, kendi kalesinde ise sadece 9 gol gördü.

Sumudica farkını gösterdi

Gaziantep FK'nın başarısında en önemli pay sahibi ise oynattığı 3-5-2'lik sistemle Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica oldu. Takımın başına geldiği ilk günden beri ısrarla 3-5-2 sistemini oynatan ve ligin ilk haftasında alınan 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası çok sert eleştirilere maruz kalan Sumudica, tüm eleştirilere rağmen sezon boyunca bu sistemden vazgeçmedi. Oynattığı 3-5-2'lik sistemi sezon boyunca hiç değiştirmeyen ve hızlı kontra ataklarla etkili olmayı hedefleyen Rumen teknik adam, bu sistemle rakiplerinin dengesini bozarak 9 maçta rakip takımların kırmızı kart görmesine neden oldu. Devre arasında ise takıma Maxim ve Sousa'nın ısrarla transfer edilmesini isteyen Sumudica, bu oyuncuların kadroya katılmasının ardından oyun sistemini tam anlamıyla oturtarak son 8 haftada mağlubiyet yüzü görmedi. Saha kenarında da hırçın tavırlarıyla dikkat çeken Sumudica, sezon boyunca gördüğü 8 sarı kartla en çok sarı kart gören teknik adam oldu.

En golcü isim Kayode, Maxim farkını gösterdi, Djilobodji 6 gol attı

Ligde oynadığı 34 maçta rakip filelere 49 gol gönderen Gaziantep FK'da 15 futbolcu gol atma sevinci yaşadı. Kırmızı-siyahlıların, attığı 49 golün 10'nu Kayode kaydederken, ligin ikinci yarısında kadroya katılan Maxim ise kısa zamanda attığı 7 golle farkını gösterdi. Gaziantep ekibin attığı 6 golle dikkat çeken bir diğer isim ise defansın bel kemiği Papy Djilobodji oldu. Djilobodji, attığı 6 golle ligdeki defans oyuncuları arasında en çok gol atan isim olarak da öne çıktı. Kırmızı-siyahlılarda gol katkısı veren diğer isimler ise Patrick Twumasi (6), Güray Vural (5), Kenan Özer (3), Muhammet Demir (3), Souleymane Diarra (2), Sousa (1), Kana Bıyık (1), Oğuz Ceylan (1), Jefferson (1), Pawlowski (1), Furkan Soyalp (1) ve Chibsah (1) oldu.

Asist kralı da Kayode

Gaziantep FK'da attığı gollerin dışında verdiği gol paslarıyla da dikkat çeken Nijeryalı Kayode, yaptığı 6 asistle takımında en çok asist yapan isim oldu. Gaziantep temsilcisinde Twumasi (4), Oğuz Ceylan (3), Maxim (2), Djilobodji (2), Junior Morais (2), Pawlowski (2), Güray Vural (2), Kenan Özer (1) ve Furkan Soyalp (1) asist katkısı veren diğer isimler oldu.

En çok sarı kart gören Oğuz Ceylan

34 haftalık sarı ve kırmızı kart istatistikleri de dikkat çekiyor. Gaziantep FK'da bu sezon oynadığı maçlarda ikişer kırmızı kart gören Kayode ve Güray Vural dışında herhangi bir oyuncu kırmızı kart görmezken, 12 sarı kart gören Oğuz Ceylan ise takımının en çok kart gören ismi olarak öne çıktı. Oğuz'u 10 sarı kartla Diarra takip ederken, Jefferson (7), Morais (6), Kenan Özer (6), Chibsah (5), Djilobodji (5), Kana-Bıyık (4), Maxim (3), Güray Vural (3), Andre Sousa (3), Furkan Soyalp (3), Twumasi (2), Muhammet Demir (2), Pawlowski (1) ve Tetteh (1) sarı kart gören diğer isimler oldu.

Hedef daha yukarılar

Süper Lig 2019-2020 sezonunu 46 puanla sekizinci sırada tamamlayan Gaziantep FK, gelecek yılın planlamalarına da başladı. 2020-2021 sezonunda daha yukarıları hedefleyen Gaziantep FK, bu yöndeki çalışmalarına da başladı. Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda bazı futbolcularla yollarını ayırmayı planlayan kırmızı-siyahlılar, takıma en az 4-5 yeni oyuncu transfer etmeyi planlıyor. Gaziantep ekibinin en öncelikli planı ise takıma skor ve oyun anlamında büyük katkı veren ve kiralık sözleşmeleri sona eren Kayode ile Maxim'i tekrar kiralamak olacak. - GAZİANTEP

Gaziantep, Futbol, Maxim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 11:23

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziantep FK'nın 2019-2020 karnesi - Son Dakika Spor
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