Gaziantep FK'nın 2020-2021 karnesi - Son Dakika

Gaziantep FK'nın 2020-2021 karnesi

16.05.2021 11:50
Gaziantep FK'nın 2020-2021 karnesi, System.String[]

Süper Lig'de bu sezon ikinci kez mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü, ligi 58 puanla dokuzuncu sırada bitirdi.

Süper Lig'de bu sezon ikinci kez mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü, ligi 58 puanla dokuzuncu sırada bitirdi. Ligde aldığı sonuçlar ve ortaya koyduğu performansla dikkat çeken takımlardan biri olan Gaziantep ekibi, geçtiğimiz sezonu ise 46 puanla sekizinci sırada tamamlamıştı.

Bu sezon, Süper Lig'de ikinci kez mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü, 42 haftalık zorlu maratonu 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 12 mağlubiyetle tamamladı. Sezona Rumen teknik adam Marius Sumudica ile başlayan Kırmızı-siyahlılar, ligi Portekizli Ricardo Sa Pinto yönetiminde 58 puanda tamamladı. Ligdeki 42 haftalık maratonda rakip kalelere 59 gol gönderen Gaziantep FK, kendi kalesinde ise 51 gol gördü.

İlk yarıyı 35 puanla dördüncü bitirdi

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısını 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 35 puan toplayarak dördüncü sırada tamamlayan Gaziantep FK, ilk devrenin en çok dikkat çeken ve konuşulan takımlarından biri olmayı başardı. İlk devrede oynadığı 20 maçta rakip filelere 35 gol gönderen Gaziantep ekibi, kendi ağlarında ise 24 gol görerek artı 10 gol averajı yakaladı. Sezona Teknik Direktör Marius Sumudica ile başlayan ve Rumen hocanın çılgınlıklarıyla da çok konuşulan Gaziantep FK, 18. haftadaki 2-1'lik Sivasspor mağlubiyetinin ardından Sumudica'yla yollarını ayırdı. Gaziantep ekibi, ligin 20. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçı öncesi takımın başına 48 yaşındaki Portekizli Ricardo Sa Pinto'yu getirdi.

İkinci yarı sadece 6 galibiyet alabildi

Ligin ikinci yarısında oynadığı 20 maçta ise 6 galibiyet, 5 berberlik ve 9 mağlubiyet alan Gaziantep ekibi, ilk yarıda hanesine yazdırdığı 35 puana 23 puan daha ekleyerek toplam puanını 58'e yükseltti. Ligin ikinci yarısında oynadığı maçlarda rakip kalelere 23 gol atan Kırmızı-siyahlı ekip, kendi kalesinde ise 27 gole engel olamadı. 42 haftalık zorlu maratonu toplam 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 12 mağlubiyetle tamamlayan Gaziantep, rakip kalelere 59 gol gönderirken, kendi kalesinde ise 51 gol görerek artı 8 averajla ligi tamamladı.

En golcüler Maxim ve Muhammet, asist kralı da Muhammet

Ligde oynadığı 40 maçta rakip filelere toplam 59 gol gönderen Gaziantep FK'da toplam 13 futbolcu gol atma sevinci yaşadı. Kırmızı-siyahlıların attığı 59 golün 30'u 15'er gol atan Maxim ve Muhammet Demir'den geldi. Gaziantep ekibinde Mirallas ve Kenan Özer 5'er gol, Jefferson ve Dicko 4'er gol, Papy Djilobodji ve Kana Bıyık 2'şer gol, Enver Cenk, Vetrih, Andre Sousa, Andre Felipe ve Furkan Soyalp ise 1'er gol atma başarısı gösterdi. Gaziantep FK'da attığı gollerin dışında verdiği gol paslarıyla da dikkat çeken Muhammet Demir, yaptığı 6 asistle takımında en fazla gol pası veren isim oldu. Gaziantep temsilcisinde Güray Vural ve Mirallas 5'er, Enver Cenk 4, Maxim, Kenan ve Sousa 3'er, Oğuz Ceylan ve Jefferson 2'şer asist yaparken Papy Djilobodji ve Olkowski ise birer asist katkısı verdi.

Toplam 97 sarı kart, 5 kırmızı kart çıktı

Gaziantep FK'da sezon boyunca futbolculara toplam 5 kez kırmızı kart çıkarken, 97 de sarı kart çıktı. Kırmızı-siyahlılarda toplam 2 kırmızı, 8 sarı kart gören Mirallas takımın en hırçın isim olarak öne çıkarken, Jefferson, Oğuz Ceylan ve Junior Morais birer kırmızı kart gördü. Takımda, 9 sarı kartla en çok sarı kart gören isim Papy Djilobodji olurken, Maxim, Vetrih ve Mirallas 8'er sarı kart gördü. Gaziantep'te sarı kart gören diğer isimler ise Morais (7), Sousa (6), Muhammet (5), Güray (5), Jefferson (5), Tosca (4), Olkowski (4), Miranda (4), Dicko (4), Günay (3), Oğuz (3), Kenan (3), Kana Bıyık (2), Kozulj (2), Rashid (2), Ertuğrul (1), Enver Cenk (1) ve Furkan Soyalp (1) oldu. - GAZİANTEP

Gaziantep FK'nın 2020-2021 karnesi
Gaziantep FK'nın 2020-2021 karnesi
Gaziantep FK'nın 2020-2021 karnesi

Spor Toto Süper Lig, Enver Cenk, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziantep FK'nın 2020-2021 karnesi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İsrail, Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma bakanlıklarının bulunduğu iki binayı bombaladı Son Dakika! İsrail, Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma bakanlıklarının bulunduğu iki binayı bombaladı Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor Esas sınav şimdi başlıyor! Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler bekliyor Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Arena'da 19 Mayıs saat 19.03'te almak istiyor Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

Son Dakika Haberleri
11:24 Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak
11:22 Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak
10:56 Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor
10:51 Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek
10:49 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi!
10:34 Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak
10:33 Spor salonları koronavirüs engeline takıldı!
10:32 Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu
10:27 38 yaşındaki Atiba Hutchinson, tarihe adını altın harflerle yazdırdı
10:21 Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları
"Kulübün biletiyle tatile gidiyor" diyen Başkan'a, Terim'den olay yanıt: Bodrum'a tatile gidiyorum, belki ABD yaparım         
11:55
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kartal biblosuyla verdiği pozla Beşiktaş'ı kutladı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kartal biblosuyla verdiği pozla Beşiktaş'ı kutladı         
11:35
Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak         
11:23
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor         
10:57
'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi! 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi!         
10:50
Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu, Başbakan adayı oldu         
10:32
Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı         
05:06
Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı Evraklarını motosikletli kuryenin yetiştirdiği Ghezzal, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı         
23:54
İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü         
21:27
Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı         
19:11
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı         
17:15
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım         
16:45
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek         
16:07
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun         
11:47
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi         
02:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2021 12:06:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep FK'nın 2020-2021 karnesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement