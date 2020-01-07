Gaziantep FK'nin Antalya kampı - Son Dakika
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Gaziantep FK'nin Antalya kampı

6 saat önce

Gaziantep Futbol Kulübü, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

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Gaziantep Futbol Kulübü, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'de ilk yarıyı 24 puan ve averajla 9. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde çalışmalarına devam etti.

Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve kanat organizasyonlarıyla devam eden idman, dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.

Antrenmana izinli Olarenwaju Kayode ile Patrick Twumasi katılmadı. Bu 2 oyuncunun yarın gerçekleştirilecek idmana katılmasının beklendiği öğrenildi. Sakatlıkları bulunan Muğdat Çelik ile Aziz Tetteh ise salonda çalıştı.

Gaziantep FK, ikinci yarı hazırlıklarına 13 Ocak'a kadar Antalya'da devam edecek. Kırmızı-siyahlılar, 9 Ocak'ta TFF 1. Lig ekibi Ekol Göz Menemenspor ve 12 Ocak'ta Macaristan temsilcisi Honved ile hazırlık maçı yapacak.

Gaziantep, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:58 Kaynak: AA
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