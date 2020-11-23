Gaziantep FK'nin bileği bükülmüyor - Son Dakika

Gaziantep FK'nin bileği bükülmüyor

23.11.2020 11:05
Gaziantep FK'nin bileği bükülmüyor, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti.

Ligin ilk haftasında Galatasaray karşısında kaybeden kırmızı-siyahlılar, o günden bu yana yenilmiyor. Ligin 9. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Gaziantep temsilcisi, rakibini 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Söz konusu müsabakalarda 14 puan toplayan Gaziantep FK, son dönemde önemli çıkış yakaladı.

Son 4 maçta 3 galibiyet

Gaziantep FK, Süper Lig'de son 4 maçında 3 galibiyet elde etti.

Ligin 6. haftasında iç sahada İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenen Güneydoğu temsilcisi, bir sonraki hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı-siyahlılar, son 2 maçında ise Beşiktaş'ı 3-1, Yukatel Denizlispor'u ise 1-0 mağlup etti.

Evinde 11, deplasmanda 4 maçtır yenilmiyor

Gaziantep FK, Süper Lig'de iç sahada 11, deplasmanda ise 4 maçtır kaybetmiyor.

Geçen sezon evindeki son 7 maçı kaybetmeyen kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon iç sahadaki 4 karşılaşmada ise ikişer galibiyet ve beraberlik aldı.

Gaziantep ekibi, evindeki son mağlubiyetini geçen sezonun 18. haftasında Fenerbahçe karşısında yaşamıştı. Gaziantep FK, 18 Ocak'ta oynanan ve 2-0 kaybedilen bu maçın ardından 310 gündür iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Gaziantep FK, deplasmanda ise 4 maçtır kaybetmiyor.

Ligin ilk haftasında İstanbul'da Galatasaray'a mağlup olan kırmızı-siyahlı ekip, sonraki 4 dış saha maçında 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Gaziantep ekibi, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini Yukatel Denizlispor karşısında yaşadı.

Gaziantep FK, ligin 10. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

"Öz güveni artırıyor"

Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen, AA muhabirine, takım olarak iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Eksikleri bulunmasına rağmen kadro derinliği iyi olan takımlarının Denizli deplasmanından güzel bir sonuçla döndüğünü anlatan Özmen, "Kadromuzdaki herkes her an oyuna girmeye hazır. İyi mücadele ediyoruz, takımda güzel bir uyum ve istikrar yakaladık. Denizli'de elde edilen 3 puan da bizi daha öz güvenli hale getirdi." diye konuştu.

Yakalanan yenilmezlik serilerinin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Özmen, şunları kaydetti:

"Biz mütevazı ama güçlü bir ekip olma iddiasıyla yola çıktık. Çok şükür bu konuda da başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Geçen sezon ligi 8. sırada bitirdik. Şimdi ise güzel bir seri yakalamış durumdayız. Yenilmezlik serileri, takım üzerinde öz güveni artırıyor. İnşallah serilerimizi sürdürürken galibiyet sayıları da daha fazla olsun. Bu bilinçle hareket edip her maça aynı iddiayla, yani galibiyet arzusuyla çıkmaya devam edeceğiz."

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK'nin bileği bükülmüyor - Son Dakika Spor


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