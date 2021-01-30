Gaziantep FK'nin iç sahadaki 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi - Son Dakika

Gaziantep FK'nin iç sahadaki 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

30.01.2021 15:27
Gaziantep FK'nin iç sahadaki 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi, System.String[]

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin iç sahadaki 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin iç sahadaki 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Süper Lig'de ikinci sezonunu yaşayan Gaziantep temsilcisi, 22 haftada 35 puan topladı.

İç saha maçlarındaki performansıyla dikkatleri çeken kırmızı-siyahlılar, Galatasaray maçından önceki 17 maçı kaybetmemişti.

Geçen sezonun 18. haftasında, 18 Ocak'ta Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Gaziantep FK, sonraki 17 iç saha müsabakasında 9 galibiyet, 8 de beraberlik elde etmişti.

Sa Pinto galibiyetle tanışamadı

Gaziantep temsilcisi, eski teknik direktörü Marius Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra yardımcı antrenör Erdal Güneş yönetiminde çıktığı HES Kablo Kayserispor'u 2-1 yendi, Çaykur Rizespor'a ise 3-0 mağlup oldu.

Kırmızı-siyahlılar, daha sonra Sumudica'dan boşalan göreve Portekizli teknik adam Ricardo Sa Pinto'yu getirdi. Gaziantep FK, Pinto yönetimindeki ilk maçta 21. haftada Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, 22. haftada Galatasaray'a 2-1 yenildi.

Ricardo Sa Pinto, Gaziantep ekibiyle çıktığı 2 maçta da galibiyetle tanışamadı.

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK'nin iç sahadaki 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi - Son Dakika Spor


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