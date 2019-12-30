Gaziantep FK'nın ilk yarı karnesi

Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Gaziantep FK, ligin ilk yarısını 24 puanla 9. sırada tamamladı.



Süper Lig'de 2019-2020 sezonun ilk yarısı sona erdi. Büyük bir heyecana ve özellikle Anadolu takımlarının etkili performanslarına sahne olan ligin ilk devresinde dikkat çeken takımlardan biri de Gaziantep FK oldu.



Gaziantep temsilcisi, bu sezon yükseldiği ve tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 24 puan topladı. Ligin ilk yarısını 9. sırada tamamlayan Gaziantep FK, rakip filelere 26 gol gönderirken, kendi kalesinde ise 28 gol gördü.



Kötü başladı, iyi devam etti



Lige deplasmandaki 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti ile başlayan Gaziantep FK, sonrasında Gençlerbirliği'ni 4-1 yenip, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 4. haftasında ise Beşiktaş'ı konuk eden Gaziantep, güçlü rakibini 3-2 mağlup ederek sürpriz bir galibiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar, 5. haftada ise Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. 6. haftada sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gaziantep, 7. haftada Başakşehir'e 2-1, 8. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldu. 9. haftada sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 10. haftada da deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 yenerek hanesine 3 puan yazdırdı. Gaziantep ekibi 11. haftada ise evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Gaziantep FK, 12. Haftada deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra 13. haftada sahasında Denizlispor'a 2-1 kaybetti. Gaziantep ekibi, 14. haftada Konyaspor ile 0-0 berabere kaldıktan sonra ise 15. haftada seyircisi önünde Kayserispor'u 3-0, bir sonraki haftada da deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.



Gaziantep FK, ilk yarının son maçında konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalarak ilk devreyi kapattı.



Kayode'den 8 gol 5 asistlik performans



İlk yarı oynadığı maçlarda rakip filelere 26 gol gönderen Gaziantep ekibinin en golcü ismi ise 8 golle Kayode oldu. Gaziantep FK'nın diğer gollerini ise Twumasi (5), Güray Vural (4), Papy (3), Muhammet Demir (1), Chibsah (1), Kana Bıyık (1), Oğuz Ceylan (1), Kenan Özer (1) ve Jefferson (1) kaydetti. Gaziantep temsilcisinin asist dağılımında ise 5 asistle Kayode zirvede yer alırken, Twumasi (2), Pawlowski (2), Kenan Özer (1), Güray Vural (1), Morais (1), Oğuz Ceylan (1) ve Papy asist katkısı veren diğer futbolcular oldu.



Kartlar havada uçuştu



Kırmızı-siyahlı takıma, ligin ilk yarısında oynanan maçlarda çıkan kırmızı kart sayıları ise dikkat çekti. Gaziantep FK, ilk yarıda oynadığı 17 maçta 4 kez kırmızı kart görürken, bu kırmızı kartlar da ikişer defa ile Kayode ve Güray'a çıktı. Bu süreçte Gaziantep ekibinin rakipleri ise 6 defa kırmızı kart ile cezalandırıldı.



Bu istatistiklerle ligin ilk yarısını tamamlayan Gaziantep FK, ilk sezonu olmasına rağmen hem ortaya koyduğu performans hem de aldığı puanlarla ligde öne çıkan ve dikkat çeken takımlardan biri oldu.



Bir hafta izin yapacak olan Gaziantep, ikinci devre hazırlıklarını 5-13 Ocak tarihlerinde Antalya Belek'te sürdürecek. Kırmızı-siyahlılar, 19 Ocak'ta başlayacak olan ikinci yarının ilk mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. - GAZİANTEP