Gaziantep FK'nin ilk yarı karnesi başarılı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK'nin ilk yarı karnesi başarılı - Son Dakika Spor

Gaziantep FK'nin ilk yarı karnesi başarılı

6 saat önce

Süper Lig'in ilk yarısı için 20 puan hedefi ortaya koyan Gaziantep Futbol Kulübü, beklentilerini aştı.

Gaziantep FK'nin ilk yarı karnesi başarılı, System.String[]

Süper Lig'in ilk yarısı için 20 puan hedefi ortaya koyan Gaziantep Futbol Kulübü, beklentilerini aştı.


Ligdeki ilk sezonunu geçiren kırmızı-siyahlı ekip, geride kalan 17 haftalık performansla taraftarını sevindirdi.


Geride kalan haftaları 6 galibiyet ve 6 beraberlikle tamamlayan Gaziantep temsilcisi, 5 maçta ise rakibine boyun eğdi. Ligde 26 kez gol sevinci yaşayıp, 28 kez de kalesinde gol gören Gaziantep FK, ilk yarı için belirlediği 20 puan hedefinin üzerine çıkarak, 17 maçta 24 puana ulaştı.


Topladığı puanları kendi evi ve rakip sahaya eşit bölüştüren Güneydoğu Anadolu temsilcisi, sezonu da ligin ilk 10 takımı arasında tamamlamayı hedefliyor.


En golcü Kayode


Gaziantep FK'de ilk yarıda en golcü isim Olarenwaju Ayobami Kayode oldu.


Geride kalan 17 haftayı 8 golle tamamlayan Nijeryalı oyuncu, Shakhtar Donetsk'ten sezon başında 1 yıllığına kiralanmıştı.


Takımı, Kayode dışında sırtlayan isimler ise 5 golle Patrick Twumasi, 4 golle Güray Vural, 3 golle Papy Djilobodji ve tek golle Kana Bıyık, Jounior Jeferson, Kenan Özer, Muhammet Demir, Oğuz Ceylan, Raman Chibsah oldu.


Vazgeçilmezler defansta


Gaziantep Futbol Kulübünün en istikrarlı oyuncuları Alin Tosca ve Jean Armel Kana Bıyık oldu


Her iki oyuncu da geride kalan 17 maçta toplam bin 530 dakika forma giyerek takımlarının vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı.


Tosca ve Kana Bıyık'ın takımlarının defans hattında görev alıyor.


En hırçınlar


Toplam 41 kez sarı kart görülen Gaziantep Futbol Kulübünde en çok kart gören isimler 7'şer kez sarı kart gören Souleymane Diarra ile Oğuz Ceylan oldu.


Kırmızı-siyahlılarda Kayode ile Güray Vural ise 2'şer maçta kırmızı kart görerek maçı tamamlayamadı.


Gaziantep ekibinde, Souleymane Diarra ve Oğuz Ceylan'ın yanı sıra 3'er kez sarı kart gören Papy Djilobodji ve kaleci Günay Güvenç kart cezası sınırında bulunuyor.


Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eski Süper Lig kalecisi İbrahim Hasançebi, hastanede dehşet saçtı
Sahada Cüneyt Çakır, VAR'da Koray Gençerler Yılbaşı öncesi kuru yemişe yüzde 80-90 oranında zam geldi İddaa, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi öne çıkardı

Son Dakika Haberleri
22:02 IFAB Genel Sekreteri Brud'dan VAR'la verilen ofsaytlara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Spor
21:56 Gent'in golcü oyuncusu Yaremchuk: Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi - Son Dakika Spor
21:39 Ricardo Rodriguez idmana çıkmadı! Fenerbahçe... - Son Dakika Spor
21:14 Yeni Malatyaspor'dan transfer açıklaması - Son Dakika Spor
21:06 Efsane futbolcu John Terry'nin babası kız arkadaşını darp etmek ve gasp etmek suçundan tutuklandı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 22:07:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep FK'nin ilk yarı karnesi başarılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]