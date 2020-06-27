Gaziantep FK'nın koronavirüs testleri negatif çıktı
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlarına dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi gerçekleştirildiği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlarına dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, yapılan testlerin negatif çıktığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:50
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