Gaziantep FK'nın koronavirüs testleri negatif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlarına dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi gerçekleştirildiği belirtildi.

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