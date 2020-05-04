Gaziantep FK'nin sağ beki Oğuz Ceylan: "Futbol oynamayı çok özledim" - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK'nin sağ beki Oğuz Ceylan: 'Futbol oynamayı çok özledim' - Son Dakika Spor

Gaziantep FK'nin sağ beki Oğuz Ceylan: "Futbol oynamayı çok özledim"

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde (Gaziantep FK) forma giyen Oğuz Ceylan, futbol oynamayı çok özlediğini belirterek, "Yeşil sahaları hayal edip duruyorum.

Gaziantep FK'nin sağ beki Oğuz Ceylan:

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde (Gaziantep FK) forma giyen Oğuz Ceylan, futbol oynamayı çok özlediğini belirterek, "Yeşil sahaları hayal edip duruyorum. Özellikle de gol sevinçlerimiz şu an rüyalarımı süslüyor." dedi.

Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle "evde kal" çağrılarına uyarak ailesiyle Çanakkale'deki evlerinde zaman geçirdiklerini dile getirdi.

Bu süreçte ailesiyle daha fazla zaman geçirme imkanı bulduğunu dile getiren Ceylan, "Hocamızın ve kulübümüzün belirlediği programa da uyarak aslında günlük olarak antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Telekonferans sistemiyle düzenli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Verilen talimatların tamamına harfiyen uymaya özen gösteriyorum çünkü lige mümkün olarak en hazır şekilde başlamayı arzuluyorum." yorumunu yaptı.

29 yaşındaki sağ bek, "Futbol oynamayı çok özledim, yeşil sahaları hayal edip duruyorum. Özellikle de gol sevinçlerimiz şu an rüyalarımı süslüyor. İnşallah en kısa zamanda bu süreçleri geride bırakıp yeniden daha güzel günlere ulaşacağız. Taraftarımızla güzel bir bağımız var. Hep birlikte yeniden sarılıp kucaklaşacağımız günlerin yakın olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Oğuz Ceylan, koronavirüs nedeniyle kulüplerin zararlarının olduğunun hatırlatılması üzerine, "Evet tüm ekonomiler gibi futbol ekonomisi de zarar gördü. Bunu kimse inkar edemez. Tabii ki bu süreçlerin olmasını, yaşanmasını da kimse istemezdi. O yüzden bizler de üzerimize düşeni yapmak zorundayız çünkü zorlu süreçler hep birlikte, dayanışmayla aşılır." diye konuştu.

"Devre arasında görüşmek isteyenler oldu"

Bu sezon oynadığı futbolla takdir topladığına işaret eden Oğuz Ceylan, şöyle devam etti:

"Bu sezon benim açımdan da takımım adına da çok iyi geçiyor. Biliyorsunuz normalde bu sezon benim sözleşmem sona eriyordu ama geçtiğimiz aylarda uzattık, yeni bir anlaşma gerçekleştirdik. Gaziantep'te olmaktan, oynamaktan mutluyum ama her futbolcu gibi ben de büyük takımlarda oynamak isterim. Bu anlamda devre arasında da görüşmek isteyenler oldu ama ben önceliği kulübüme verdim. Eğer gideceksem bile bu kulübe bir şeyler katarak gitmem gerekir. Bunun bilincindeyim. Her şeyin hayırlısı. Umarım sezon sonunda benim ve kulübüm için en hayırlısı olur."

Profesyonel olarak futbolla ilgilenmeye başladığı günden itibaren Gökhan Gönül hayranlığı olduğunu aktaran Ceylan, şunları söyledi:

"Aslında benim oynadığım sağ bek mevkisinde çok fazla isim yok aslında ama ben her zaman Gökhan Gönül'ü takdir eden bir oyuncuyum. Sağ bek olarak bence Türkiye'nin en iyi sağ beki. Bence Türkiye'de Gökhan ve benim dışımda şu an öne çıkmış bir sağ bek yok. Ben daha iyisi olmayı isterim. Bunun için çalışıyorum, emek veriyorum. Eksiklerim halen çok. Bunları kapattığımda ben de çok iyi ve şimdiki halimden çok daha üst düzey bir sağ bek olurum."

"Evde kal" çağrısı

Şu ana kadar Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında çok başarılı işler ortaya koyduğunu anlatan Ceylan, şunları kaydetti:

"Yurt dışında da çok sayıda futbolcu arkadaşım var. Bazen onlarla da bunları konuşuyor. Herkes takdir ediyor. Zaten bizler de bunun bilincindeyiz. Alınan tedbirler olmasaydı şu an çok daha ağır bir fatura ödüyor olabilirdik. Şimdi salgın hasarları azalmaya başladı ama henüz bitmedi. O yüzden bizlerin şu an yapabileceği en iyi şey evde kalmaya devam etmek. Yetkililer, normal hayatınıza dönebilirsiniz diyene kadar tedbirlerimizi sürdürmeye devam edelim."

Gaziantep, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 11:06 Kaynak: AA

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