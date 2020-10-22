Gaziantep FK'nin savunmacısı ve golcüsü galibiyet istiyor - Son Dakika

Gaziantep FK'nin savunmacısı ve golcüsü galibiyet istiyor

22.10.2020 10:15
Gaziantep FK'nin savunmacısı ve golcüsü galibiyet istiyor, System.String[]

Süper Lig'in 6. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Gaziantep Futbol Kulübünün savunma oyuncusu Enver Cenk Şahin ile forveti Nouha Dicko, sezonun ilk galibiyetini almak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 6. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Gaziantep Futbol Kulübünün savunma oyuncusu Enver Cenk Şahin ile forveti Nouha Dicko, sezonun ilk galibiyetini almak istediklerini söyledi.

Kulüp tesislerinde gazetecilere açıklamada bulunan oyunculardan Enver Cenk Şahin, ilk 5 haftada zorlu maçlar oynadıklarını, lige Galatasaray deplasmanıyla başlamanın da kendileri adına dezavantaj olduğunu belirtti.

Sonrasında yaptıkları 4 maçta yenilmediklerini ancak iyi oynamalarına karşın galip de gelemediklerini anlatan Şahin, "Oyun ve mücadele anlamında iyi olduğumuzu düşünüyorum. Daha iyi olabileceğimize inanıyorum. Bu hafta kazanmak için sahaya çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız. Bu mücadeleye iyi hazırlanıyoruz. Şeytanın bacağını bu hafta kırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendi performansını da değerlendiren Enver Cenk Şahin, "Süre buldukça, maç temposu yakaladıkça daha iyiye gidiyorum. Geçen sene malum benim açımdan iç açıcı bir sezon olmadı. Oynadıkça daha iyi olacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Dicko: "Umarım kısa zamanda toparlanırız"

Forvet oyuncusu Nouha Dicko, geride kalan hafta Antalya deplasmanının zor geçtiğini, tüm olumsuzluklara rağmen sahadan puanla ayrıldıklarını dile getirdi.

Alınan bir puanın maçtaki gidişata göre 3 puan kadar önemli olduğunu aktaran Malili golcü, "Zordu, çünkü sahada 2 kişi eksiktik. Eğer maç 11'e 11 oynanabilseydi, daha iyi bir skor olabilirdi. Buna yürekten inanıyorum çünkü herkes maçta karakterini ve kişiliğini gösterdi." şeklinde konuştu.

Galibiyete ihtiyaçları olduğunu anlatan Dicko, "Adaptasyonla ilgili daha uzun bir süreç bekliyordum ama buradaki arkadaşlarım ve teknik ekip beni çok iyi karşıladı. Adaptasyon sürecini hızlı aştığımı düşünüyorum. Şehir çok güzel. Takımım ise iyi oyunculara sahip. Umarım kısa zamanda toparlanırız ve güzel sonuçlar almaya başlarız. Benim de bu sürece mümkün olduğunca daha fazla katkı sağlamam gerek. Umarım bu haftadan itibaren galibiyetlere başlayacağız. Bunun için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fraport TAV Antalyaspor maçıyla, 6 aylık aranın ardından ilk kez bir resmi müsabakada görev aldığını belirten Dicko, "Zor bir süreç geçirdim. Benim gerçek performansım bu değil. Daha iyisini yapabilirim. Bunun için çok çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Enver Cenk Şahin, Konyaspor, Gaziantep, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK'nin savunmacısı ve golcüsü galibiyet istiyor - Son Dakika Spor

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