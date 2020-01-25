Gaziantep FK, Portekizli futbolcu Andre Sousa'yı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Andre Sousa ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

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