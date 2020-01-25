Gaziantep FK, Portekizli futbolcu Andre Sousa'yı transfer etti - Son Dakika
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Gaziantep FK, Portekizli futbolcu Andre Sousa'yı transfer etti

6 saat önce

Gaziantep Futbol Kulübü, Portekiz ligi takımlarından Belenenses'te forma giyen Andre Sousa'yı kadrosuna kattı.

Gaziantep FK, Portekizli futbolcu Andre Sousa'yı transfer etti, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü, Portekiz ligi takımlarından Belenenses'te forma giyen Andre Sousa'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Andre Sousa ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbola ülkesinin takımlarından Sporting Lizbon'un altyapısında başlayan ve kariyerinde 260 resmi müsabakaya çıkan Andre Sousa, 16 gol kaydetti.

Gaziantep, Portekiz, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:32 Kaynak: AA
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