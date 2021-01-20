Gaziantep FK, Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile bir yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
20.01.2021 12:29
Gaziantep FK, Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile bir yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Gaziantep FK, Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile bir yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Gaziantep, Spor, Son Dakika
Kaynak: AA
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