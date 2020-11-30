Gaziantep FK rakipler için "zor deplasman" - Son Dakika

Gaziantep FK rakipler için "zor deplasman"

30.11.2020 11:31
Gaziantep FK rakipler için

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere sahasında çıktığı son 13 maçı kaybetmedi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere sahasında çıktığı son 13 maçı kaybetmedi.

Bu sezon Süper Lig'deki ikinci yılını geçiren kırmızı-siyahlılar, aldığı sonuçlarla taraftarını sevindiriyor.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a mağlup olduktan sonra maç kaybetmeyen Gaziantep temsilcisi, sahasında gösterdiği performansla da dikkati çekiyor.

İç sahada 318 gündür kaybetmeyen Gaziantep FK, 12'si lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere sahasında çıktığı son 13 maçta 6 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

Söz konusu maçlarda 27 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

Gaziantep ekibi, evindeki son mağlubiyetini geçen sezonun 18. haftasında Fenerbahçe karşısında yaşamıştı. Gaziantep FK, 18 Ocak'ta oynanan maçı, 2-0 kaybetmişti.

"Zor deplasman olduğumuzu herkes kabul etti"

Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen, AA muhabirine, takım olarak iyi sonuçlar elde eden ve oyun kalitesi anlamında takdir toplayan bir ekip haline geldiklerini ifade etti.

Ligin 10. haftasında Yeni Malatyaspor ile yaptıkları maçta galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirten Özmen, "Yaşanan gelişmeleri herkes gördü. Profesyonel olarak oluşturduğumuz hakem danışmanlarımız gereken incelemeyi yapıyor ve ardından rapor hazırlayacaklar. Hazırlanan raporu da gereken yerlere sunacağız. Biz kimsenin hakkını yemeyiz, hakkımızı da sonuna kadar takımımıza ve şehrimize yakışır şekilde korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yakalanan yenilmezlik serisinin önemine işaret eden Özmen, şunları kaydetti:

"Biz en başından beri takımımızın üst sıraları zorlayacak bir ekip olduğunu biliyorduk. İstatistikler de bunun güzel bir örneği oldu. 12 lig maçını kaybetmeyen bir kulüp olmak özellikle bir Anadolu takımı için oldukça önemli. Yenilmezlik serisi için elbette ki mutluyuz ama galibiyet sayılarımızı artırıp üst sıralarda kalıcı olmak istiyoruz. Zaten artık zor bir deplasman olduğumuzu herkes kabul etti. Mücadeleden pes etmeyerek yolumuza devam edeceğiz. İnşallah sezon sonunda da takımımızı ve şehrimizi üst sıralarda göreceğiz."

Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK rakipler için 'zor deplasman' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü paylaşıldı: Başkan bomba gibi EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler Korkunç plan! 8 bin liraya kiralık katil tutan eski koca, kadının bileklerini keserek intihar süsü vermiş Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Alıcı ve vericinin korona geçirdiği ilk böbrek nakli yapıldı Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi Vicdansız anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı
Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler         
11:50
CHP'li milletvekili Erbay Mustafa Sarıgül iddialarını yalanladı: Parti içine böyle bir hareketlilik yok CHP'li milletvekili Erbay Mustafa Sarıgül iddialarını yalanladı: Parti içine böyle bir hareketlilik yok         
11:31
Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı         
11:15
Papiss Cisse'nin eşi, Erol Bulut'u oyuncu değişikliği nedeniyle eleştirdi Papiss Cisse'nin eşi, Erol Bulut'u oyuncu değişikliği nedeniyle eleştirdi         
10:58
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 448 liradan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 448 liradan işlem görüyor         
10:55
Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor         
10:33
Son dakika: BDDK, bankaların yurt dışı kuruluşlarla yapacağı TL işlemlerinde sınırı artırdı Son dakika: BDDK, bankaların yurt dışı kuruluşlarla yapacağı TL işlemlerinde sınırı artırdı         
10:27
Soygun yaparken yakalandılar! Kendilerine şişe atan komşuya taş atarak karşılık verdiler Soygun yaparken yakalandılar! Kendilerine şişe atan komşuya taş atarak karşılık verdiler         
10:08
Son dakika: Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü Son dakika: Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü         
10:01
Bir mutfakları bile yok! 6 çocuklu aile branda kaplı evde yaşam mücadelesi veriyor Bir mutfakları bile yok! 6 çocuklu aile branda kaplı evde yaşam mücadelesi veriyor         
09:49
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı         
09:34
Avustralyalı askerlerin 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Çin'in paylaşımı ortalığı fena karıştırdı Avustralyalı askerlerin 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Çin'in paylaşımı ortalığı fena karıştırdı         
09:09
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı         
08:36
Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı         
08:05
Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu: 600 oyuncaklı koleksiyonu var Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu: 600 oyuncaklı koleksiyonu var         
08:05
Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü         
04:18
17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu 17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu         
21:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 12:00:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep FK rakipler için "zor deplasman" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei