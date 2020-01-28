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Gaziantep FK, Rumen futbolcu Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kiraladı
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Almanya'nın Mainz 05 takımından Rumen futbolcu Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:04 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Almanya'nın Mainz 05 takımından Rumen futbolcu Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Maxim ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Futbola ülkesinin takımlardan Ardealul'un altyapısında başlayan ve kariyerinde 235 resmi müsabakaya çıkan Maxim, 31 gol kaydetti.
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