Gaziantep FK-Sivasspor maçının geliri depremzedelere bağışlanacak - Son Dakika
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Gaziantep FK-Sivasspor maçının geliri depremzedelere bağışlanacak

6 saat önce

Gaziantep FK'nin başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile sahalarında oynayacakları maçın gelirini depremzedelere bağışlayacaklarını bildirdi.

Gaziantep FK-Sivasspor maçının geliri depremzedelere bağışlanacak, System.String[]

Gaziantep FK'nin başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile sahalarında oynayacakları maçın gelirini depremzedelere bağışlayacaklarını bildirdi.

Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, ülke olarak büyük bir felaketin yaralarını yine büyük bir yardım seferberliği ile sarmaya çalıştıklarını kaydetti.

Pazar günü oynayacakları maça değinen Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Taraftarımızın desteği her maç bizler için çok önemli. Ancak pazar günü oynayacağımız Demir Grup Sivasspor maçında taraftarın desteği çok daha fazla önem taşıyor. Taraftarlarımız bu maça gelerek hem takımlarına hem de depremzedelere destek olacaklar. Bu bilinçle Gazianteplileri tribünleri doldurmaya davet ediyoruz. Sahadan galibiyetle ayrılacağımıza inancımız tam."

Mehmet Büyükekşi, Gaziantep, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:34 Kaynak: AA
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