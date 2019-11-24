Son Dakika Haberleri: Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak
Son Dakika Spor Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak - Son Dakika Spor

Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

6 saat önce

Gaziantep FK, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Antalyaspor ile karşılaşacak.

Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak, System.String[]

Gaziantep FK, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Antalyaspor ile karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligin geride kalan 11 haftasında 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 15 puana ulaşan Gaziantep FK, 11 puanlı rakibi karşısında 3 puan hesapları yapıyor.

Sakatlıklardaki son durum

Son haftalardaki sakatlıklar nedeniyle kadrosunda zorunlu değişikliğe giden Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Antalya deplasmanında da kadro kurmakta zorlanacak.

Muğdat Çelik ve Muhammed Demir'in sakatlığı nedeniyle forvet hattında oyuncusu bulunmayan Sumudica, sol bek hattında görev yapan ve sakatlığı bulunan Mehmet Erdem Uğurlu'nun aynı mevkisinde oynayan Junior Morais de sakatlar kervanına katıldı. Gaziantep ekibinde, görev alabilecek sol bek orjinli oyuncu bulunmuyor.

Gaziantep FK'da orta saha oyuncusu Abdul-Aziz Tetteh de sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

Antalyaspor, Gaziantep, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Denizlispor evinde Çaykur Rizespor'u yendi
Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı Milletvekilleri, trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba konusunda ısrarcı Erman Toroğlu'dan flaş iddia: Sezon sonunda Beşiktaş'ta seçim olabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 15:59:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]