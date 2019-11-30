Son Dakika Haberleri: Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek
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Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek

6 saat önce

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.


Kalyon Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 4'er galibiyet ve beraberlik alan Gaziantep FK, topladığı 16 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.

Yukatel Denizlispor ise 4 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 14 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.

Sakatlıklar can sıkıyor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Denizli ekibine karşı kadro oluşturmakta sıkıntı yaşıyor.

Sumudica, uzun süredir sakatlıkları bulunan Tetteh ve Muğdat Çelik'ten Denizli ekibine karşı da yararlanamayacak. Ayrıca sakatlıkları bulunan Morais ve Mehmet Erdem de Yukatel Denizlispor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Bir süredir sakatlığı bulunan, takımdan ayrı antrenmanlara başlayan golcü oyuncu Muhammed Demir'in de karşılaşmada görev alamayacağı öğrenildi.

Denizlispor, Gaziantep, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:02 Kaynak: AA
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