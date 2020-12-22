Gaziantep FK, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak - Son Dakika

Gaziantep FK, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

22.12.2020 13:53
Gaziantep FK, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Ligde çıktığı son 11 maçta yenilmeyen ve 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan kırmızı-siyahlılar, Kasımpaşa maçını da kazanarak çıkışını sürdürmek için mücadele edecek.

Gaziantep temsilcisinde sakatlığı bulunan Morais dışında eksik bulunmuyor.

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak - Son Dakika Spor


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