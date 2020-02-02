Gaziantep FK taraftarları, Sivassporlu taraftarları çiçekle karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK taraftarları, Sivassporlu taraftarları çiçekle karşıladı - Son Dakika Spor

Gaziantep FK taraftarları, Sivassporlu taraftarları çiçekle karşıladı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün taraflarları, karşılaşma için kente gelen Demir Grup Sivasspor taraflarlarını çiçekle karşıladı.

Gaziantep FK taraftarları, Sivassporlu taraftarları çiçekle karşıladı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün taraflarları, karşılaşma için kente gelen Demir Grup Sivasspor taraflarlarını çiçekle karşıladı.

Gaziantep FK taraftarları, saat 16.00'da oynanacak karşılaşma için kente gelen Demir Grup Sivasspor taraftarlarıyla, otoban doğu gişelerinde buluştu.

Asil Şahinler Grubu tribün lideri Mesut Çamurcu, sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu göstermek için taraftarları karşıladıklarını söyledi.

Çamurcu, taraftarlara çiçek takdim etti.

Sivasspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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