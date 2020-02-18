Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: "Bu takım düşmeyecek" - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: 'Bu takım düşmeyecek' - Son Dakika Spor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: "Bu takım düşmeyecek"

7 saat önce

Sumudica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok fazla fırsat kaçırarak maçtan gergin bir şekilde ayrıldıklarını dile getirdi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica:

Sumudica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok fazla fırsat kaçırarak maçtan gergin bir şekilde ayrıldıklarını dile getirdi.


Muhammet Demir'in maçta iki penaltıdan yararlanamadığını anımsatan Sumudica, şöyle konuştu:


"Çok iyi oynadık. Bence bu galibiyet kimse için sürpriz olmamıştır. Sahada tek bir takım vardı o da Gaziantep FK'ydi. İki penaltı kaçırdık. Ben ikinci penaltıyı kullanması için Maxim'e söyledim. Ben sahanın içerisine giremem. Daha sonra Maxim ile konuştum. Muhammet'in ilk penaltıyı kaçırdığı için üzgün olduğunu, bu yüzden ikinci penaltıyı atacağını düşündüğünü söyledi. Ben Muhammet adına üzgün değilim böyle şeyler futbolda olur. Oyuncularımı ve taraftarları tebrik ediyorum. Soğuk havada akşam 8'de oynadık, oyuncularım için kolay değildi. Buraya ilk geldiğim gün herkes oturduğu yerde 'bu takım 2'nci lige düşer' diyordu. Yine söylüyorum, bu takım düşmeyecek."


İsmail Kartal'ın açıklamaları


Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise Rize'deki hava şartları dolayısıyla maça yeterli düzeyde hazırlanamadıklarına işaret etti.


Gaziantep FK'nin oyuna coşkulu başlayacağını bildiklerini anlatan Kartal, "Maçın başlarında net pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Oyuncularımızın buraya gelirken morali iyiydi. Maça iyi hazırlanamadık, sonuç olarak 2 haftadır maç yapmıyorduk. Maçın sonlarına doğru nasıl 1 puan alırız diye hamleler yaptık. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık, rakibi tebrik ediyoruz, önümüzdeki maçlara bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.


Muhammet Demir, Gaziantep, Kartal, Maxim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:08 
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