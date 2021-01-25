Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, basın mensuplarıyla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, basın mensuplarıyla bir araya geldi Açıklaması

25.01.2021 18:59
Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, basın mensuplarıyla bir araya geldi Açıklaması, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, Atakaş Hatayspor maçında kendi kalesine gol attıktan sonra takımla vedalaştığı iddia edilen Junior Morais hakkında, "Morais bize çok yardımcı olabilecek bir oyuncu ve o bizimle kalacak.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, Atakaş Hatay spor maçında kendi kalesine gol attıktan sonra takımla vedalaştığı iddia edilen Junior Morais hakkında, "Morais bize çok yardımcı olabilecek bir oyuncu ve o bizimle kalacak." dedi.

Pinto, kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mutlu olduğu yerde her zaman daha fazla başarılı olmayı arzulayan, bunun için çok çalışan bir yapısının olduğunu ifade etti.

Atakaş Hatayspor karşılaşmasında takımıyla ilk maçına çıktığını hatırlatan Pinto, "Hatayspor güçlü bir ekip. Özellikle ileri uçta çok hızlı ve bireysel olarak çok yetenekli oyunculara sahipler. Buna rağmen özellikle ikinci yarıda çok iyi mücadele ettik. İkinci yarıda oyun sistemlerini değiştirdiler ve risk alarak etkili olmaya çalıştılar. Buna rağmen çok ciddi pozisyonlar vermedik. Son dakikada gelen şanssız bir golle beraberlik oldu. Bana göre hakem, 2 dakika fazladan uzatma verdi. Bunun nedenini sadece ben değil, tüm Türkiye anlayamamıştır. Ama her şeye rağmen takımın iyi reaksiyon gösterdiğini, istediklerimi yerine getirdiklerini söyleyebilirim." diye konuştu.

Portekizli teknik direktör, dünkü maçtan sonra Junior Morais'in takımla vedalaştığının hatırlatılması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Morais çok iyi bir maç oynadı. Çok ciddi ve mücadeleci oynadı. Akintola gibi genç bir oyuncunun karşısında oynadı. Morais 35 yaşında. Çok zeki bir oyuncu olduğuna inandığım Morais, dün zekasıyla ve tecrübesiyle mücadele etti. Hızlı oyuncuları durdurmamız gereken bir maçta Morais güçlü oynadı. Ne Junior ne de takım, 2 puanı kaybetmeyi hak etmedi. Junior, sorumluluk alarak yediğimiz golden sonra 2 puanı kaybettirdiğini düşündü, çok üzüldü. Böyle bir tepki verdi. Burada futboldaki tecrübelerimizle kimseyi terk etmeyeceğiz, gitmesine izin vermeyeceğiz. Onu grubun içerisine tekrar alacağız. Onun takım için ne kadar yararlı olacağını kendisine göstereceğiz. Çünkü Morais bize çok yardımcı olabilecek bir oyuncu ve o bizimle kalacak."

Pinto, sezon sonu hedefleriyle ilgili de "Ben büyük konuşmayı sevmiyorum, adım adım gitmeyi seviyorum. Bizim şu an en büyük hedefimiz her zaman bir sonraki maçı kazanmak. Her rakibi birer birer düşünmek lazım. Gereksiz sözler vermeyi sevmiyorum, çalışmayı tercih ediyorum. Karakterim bu şekilde. Ne istediğimizi oyuncularım ve ben biliyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmaları

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Pinto, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut oyuncularımın tamamını yüzde 100 tanımıyorum. Günbegün, onları daha çok tanıyacağım. Hepsinin nasıl kalitesi olduğunu daha yakından görmek istiyorum. Oyuncularımı yüzde 100 tanımadan gelecekle ilgili karar alamam. Oynatmayı istediğim bazı sistemler var. Ben, 3-4-3, 4-3-2, 4-3-3 de oynatıyorum. Ama takımımız şu anki mevcut sisteminde iyi. Şu anda bunu değiştirmememiz gerektiğini düşünüyorum. Takım şu anda iyi durumda. Bu sistemde ofansif ve defansif olarak daha iyi olabiliriz. Benim hedefim, burada alternatif bir sistem de oluşturmak. Gerektiğinde rakibi şaşırtıp bunu oynamalıyız. En azından deneyebiliriz bunu."

Galatasaray maçı

Ricardo Sa Pinto, ligin 22. haftasında Galatasaray ile yapacakları maçla ilgili de şunları kaydetti:

"Çok önemli bir maç. Büyük bir maç olacak. Çok sorumluluk almamız gerekir. Tabii ki Galatasaray gibi büyük bir kulübe karşı kazanmak istiyoruz. Kapasitemizin üstünde oynamamız ve onlardan daha iyi olmamız gerekiyor. Bu maç için anahtar kelime, onlardan daha iyi olmak. Rakibe çok saygı gösteriyoruz. Terimizin son damlasına kadar kazanmak için savaşacağız."

Yöneticiler umutlu

Kulübün asbaşkanı Müslüm Özmen de Gaziantep FK'nin başarıyla yoluna devam edeceğini belirterek, yeni teknik heyetle birlikte nice başarılar elde etmek istediklerini dile getirdi.

Yönetim olarak Pinto ve ekibine güvenliklerini aktaran Özmen, "Gaziantep her zaman spor kentidir. Futboldaki gibi sporun her alanında var olmak istiyoruz. İnşallah büyük başarılarla sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de adından söz ettiren bir ekip olmak istiyoruz." diye konuştu.

Yönetim kurulu üyesi Erhan Özmen ise Gaziantep'in önemli bir başarı misyonu olduğunu, kulüp olarak da kentin bu misyonuna spor alanında katkı sağlamak istediklerine işaret ederek, ciddi kariyere sahip olan Pinto'nun heyecanla kente geldiğini, bu heyecanın da takımın başarısına olumlu yanısayacağını düşündüklerini söyledi.

Hatayspor, Gaziantep, Türkiye, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, basın mensuplarıyla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika Spor


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