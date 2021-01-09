Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: "Oyuncularıma cebimden 80 bin avro dağıttım" - Son Dakika

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: "Oyuncularıma cebimden 80 bin avro dağıttım"

09.01.2021 17:19

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türkiye'de çalışmaya devam etmek istediğini ve ülkeyi sevdiğini söyledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türkiye'de çalışmaya devam etmek istediğini ve ülkeyi sevdiğini söyledi.

Sumudica, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından cezası nedeniyle stadyum çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bütün takımların maç kaybedebileceğini belirtti.

Milan ve Bayern Münih'in de maç kaybettiğini aktaran Sumidica, "Problem bu değil, ama nasıl kaybettiğimiz önemli. Kenan'ın yüzde 100 penaltı pozisyonu vardı, verilmedi. Attıkları ilk golde hem Oğuz'a hem de Muhammet'e iki kere faul vardı." dedi.

Sivasspor'u tebrik eden Sumudica, "Maçı kazandılar ama Sivasspor'un hiç kimsenin yardımına ihtiyacı yok. Şu ana kadar iyi bir lig çıkarttık. Ama bir şeye değinmek istiyorum, sosyal medyadan benim hakkımda konuşulan çok fazla şeyler oldu. Benim paranın peşinden koştuğum söyleniyor. Bütün Türkiye'nin bilmesini istiyorum, bu gerçek değil, doğru değil. Eğer paranın peşinden koşsaydım şu an başka yerde, başka takımın hocası olurdum." diye konuştu.

"Oyuncularıma cebimden 80 bin avro dağıttım"

Maçtan önce herkesin karşılaşmaya konsantre olması gerekirken kulübünün kendisine daha iyi bir ücretle yeni kontrat teklif ettiğinin söylendiğini ve bunun doğru olmadığın dile getiren Sumudica, şunları kaydetti:

"Başkanımla dün bir toplantı yaptık, başkanımız benden maaşımdan yüzde 10 indirim istedi. Bunu kabul edemeyeceğim. Ben oyuncularıma özel maçlar için cebimden 80 bin avro prim dağıttım, bunu memnuniyetle verdim. Kendim açıkladım bu primleri. Benim verdiğim primleri başkanımız kulüp için de istedi. 'Oyunculara veriyorsun da neden kulübe vermiyorsun' dedi. Bu şekilde devam etmemiz zor. Ben onların teklifine henüz bir cevap vermedim. Odama geldiler, daha sonra maaşıma zam yapmayı teklif ettiler. Ekibim yabancı, biz Türk değiliz dışarıdan geldik. 80 bin avro artırıma gittiler daha sonra. Bu 80 bin avroyu sekiz kişiye bölmem istendi. Benim maaşım sadece 600 bin avro, bütün Türkiye'nin bilmesini istiyorum."

"Başarı yakalamış bir hocaya bunun yapılmasını anlamıyorum"

Rumen teknik adam, Süper Lig'de geçen hafta puan cetvelinde birinci sıraya yükseldiklerini anımsatarak, "Şimdi takımımız üçüncü sırada, başarı yakalamış bir hocaya bunun yapılmasını anlayamıyorum. Bunu bütün Türkiye'nin bilmesini istedim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kalmaya devam etmek istediğini vurgulayan Sumudica, "Türkiye'de çalışmaya devam etmek istiyorum, bu ülkeyi seviyorum. Sezon sonuna kadar kalacağım burada. Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam. Çünkü bana saygı göstermiyorlar." dedi.

Bir basın mensubunun, "Para problem değil diyor, ancak bütün konuşmalar parayla ilgili. Prim verdim diyor, kulüp prim vermedi diyor." ifadeleri üzerine Sumudica, "Takım küme mi düşüyor yani. Benim yaptıklarım ortada. Benim başarımın ödülü bu mu? Maaşımın yüzde 10 düşürülmesi. Eğer size maaşınızı düşürme teklifi gelseydi siz işinize devam eder miydiniz?" diye konuştu.

"Arabistan'dan teklif vardı ama reddettim"

Arabistan'dan teklif gelip gelmediğinin sorulması üzerine ise Sumudica, şunları aktardı:

"Bana yapılan bu teklifi hakaret olarak kabul ediyorum. Ben sezon sonuna kadar burada kalacağım, sezon sonundan sonra ne olur bilmem. Kontratım sezon sonunda bitiyor. Bir başkanın 'oyunculara para veriyorsun, kulübe de para ver' demesini anlamıyorum. Evet Arabistan'dan teklif vardı ama ben bu teklifi reddettim."

"Eşimi arayacağım, bana para göndermesini söyleyeceğim"

Marius Sumudica, konuşmasının sonunda, "Eşimi arayacağım, bana para göndermesini söyleyeceğim." demesi üzerine bir basın mensubu "Şu an parası yok mu?" diye sordu, Sumudica, "Kulübe yardım edeceğim." yanıtını verdi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Oyuncularıma cebimden 80 bin avro dağıttım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Oyuncularıma cebimden 80 bin avro dağıttım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Oyuncularıma cebimden 80 bin avro dağıttım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Oyuncularıma cebimden 80 bin avro dağıttım

Sivasspor, Gaziantep, Türkiye, Maç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: 'Oyuncularıma cebimden 80 bin avro dağıttım' - Son Dakika


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