Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğrafları inceleyen Rumen teknik adam; haber, spor ve yaşam kategorilerinde oy kullandı.

Sumudica, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin çektiği "6 güzel adam" başlıklı fotoğrafına oy kullandı.

Spor kategorisinde ise Sumudica, Elif Öztürk tarafından çekilen "Statlarda koronavirüs önlemleri" isimli fotoğrafı seçti.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden etkileyici olduğunu dile getiren Sumudica, yeni yılda daha eğlenceli ve mutluluk verici fotoğrafların çekilmesini temenni etti.