Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Beni provoke ettiler - Son Dakika
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Beni provoke ettiler

6 saat önce

Konyaspor maçının ardından yaşananlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, provoke edildiğini öne sürerek, "Şuan ligde tek yabancı hoca benim. Ben kendimi bir yabancı olarak değil, Türk olarak görüyorum.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Beni provoke ettiler, System.String[]

Konyaspor maçının ardından yaşananlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, provoke edildiğini öne sürerek, "Şuan ligde tek yabancı hoca benim. Ben kendimi bir yabancı olarak değil, Türk olarak görüyorum. Karşılaştırılırken de beni Türk olarak görürlerse mutlu olurum" dedi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında kendi evinde Kayserispor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK takımı çalışmalara başladı. Isınma hareketleri ile başlayan idman topla çalışma ile devam etti.  Kırmızı-siyahlılı ekip antrenmanı çift kale maçla tamamlanırken sakatlıkları bulunan Tetteh, Furkan ve Muğdat idmanda yer almadı.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Sumudica, geçen hafta Konyaspor maçının ardından yaşanan olayları anlatarak kendisinin bir suçu olmadığını ifade etti. Sumudica, "Çok zar bir maç oldu. Ben de maçtan sonra sıcaktım. Maçtan ardından sadece taraftarı alkışlamak istedim. Beni provoke ettiler, bana bağırdılar. Benim ülkemde bu tür şeyler normal olduğu için burada da aynı şeylerin normal olduğunu düşündüm. Basın toplantısında rakip taraftarın bana ne yaptığını anlatmaya çalıştım. Benim yaptığım hareketler kimseye karşı değildi. Sadece olanları yaptığım el hareketleri ve sözlerle anlatmaya çalıştım. Buradaki herkese saygı duyuyorum. Ben maçın sonunda sıcağı sıcağına olduğu için bunları yutamadım, kendime yediremedim. Böyle bir açıklamada bulundum. Dediğim gibi bana yapılanları ben anlattım, kendimden katıp, bir şeyler söylemedim. Bana karşı yapılan el hareketlerini ve küfürleri ben orada basın mensuplarının önünde söyledim. Ben bu hareketi Konyaspor taraftarlarına değil, orada bana hakaret edenlere söylüyorum. Ben ilk başta taraftarı alkışlamıştım. Bana hakaret eden, bana küfür eden taraftarlara, eğer böyle devam ederseniz, kümeye düşersiniz diye yaptım. Bana yapılan bir hakaret vardı. O yüzden ben bu hareketi yaptım. Bütün Konyaspor taraftarlarını bunun dışında tutuyorum. PFDK'ya sevk edildim ve  bu sene hiç ceza almadım. Bu yaptığım ilk hareketim. Şuan ligde tek yabancı hoca benim. Ben kendimi bir yabancı olarak değil, Türk olarak görüyorum. Karşılaştırılırken de beni Türk olarak görürlerse mutlu olurum" diye konuştu.

"3 PUANI ALMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Eski takımına karşı oynayacağını ve Kayserispor maçına 3 puanı kazanmak için çıkacaklarını belirten Sumudica, " Türkiye'ye geldiğimde çalıştığım ilk kulüp. İlkleri yaşadım orada, ama şu an Gaziantep'in hocasıyım. Bu şehri, bu takımı seviyorum. Her şey Gaziantep Futbol Kulübü için. Bu maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ailemin bir ferdi olsa sahada ben yine de kazanmak isterim. Saygı duyulmak isteniyorsa, saygı duyarım, ama sahaya çıktığımda düdük çaldığında elimden geleni oyuncularımın da yapmasını kendim de her şey için mücadele ederiz. Zor bir maç olacak orta sahadaki oyuncularımız eksik. Ligin başından beri çok fazla sakat verdik, oyuncuları kaybediyoruz. Ekibimle beraber iyi çalışıyoruz. Sahaya en iyi 11'i sürmeye çalışacağız bu maçı kazanmak için. Bu şekilde bu yönde çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İHTİYACIMIZ OLAN TRANSFERLER YAPACAĞIZ

3 yabancı oyuncu alacaklarını belirten Sumidica, "Önümüzdeki süreçte 3 tane yabancı oluncu almayı planlıyoruz. Buna gerçekten ihtiyacımız var. Alacağımız yerli oyuncular da var. Yüksek mentaliteye sahip oyuncular alacağız. Yabancı oyuncular kampa kadar yetişebilecek ve bu oyuncular ilk 11'de yer alacak kaliteli oyuncular olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antremandan görüntüler

Marius Sumudica'nın açıklamaları

Genel ve detay görüntüler


Konyaspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:49 Kaynak: DHA
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