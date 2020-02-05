Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'dan Beşiktaş maçı yorumu - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'dan Beşiktaş maçı yorumu - Son Dakika Spor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'dan Beşiktaş maçı yorumu

12 dakika önce

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları maçta puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları maçta puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini söyledi.

Sumudica, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde kendileri için henüz bir şeyin bitmediğini, matematiksel olarak ligde kalabilmek için yaklaşık 10 puana daha ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Ligde kalan maçlarını kazanarak iyi puanlar elde etmeyi hedeflediklerini dile getiren Sumudica, deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmanın bu anlamda önemli olduğunu vurguladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlıların efsane isimlerinden biri olduğunu ifade eden Sumudica, "Sergen Yalçın eminim bir ambiyans değişikliği yaratmıştır takım içerisinde. Benim için önemli değil, sahaya rakibimiz kim olursa olsun puan ve puanlar için çıkıyoruz. Ancak rakibimiz favori gösteriliyor, umarım sonuç bizim istediğimiz gibi olur." diye konuştu.

Aldıkları güzel sonuçlardan sonra tribüne gelen taraftar sayısında artış olduğuna işaret eden Sumudica, "İlk göreve başladığım zaman 3 bin civarında taraftar vardı. Aldığımız galibiyetleri şehre, taraftara, takımımın oyuncularına armağan ediyorum. Umarım gelecek sene devam ederiz, burada güzel işler başarırız." ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'dan Beşiktaş maçı yorumu

Gaziantep, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:50 Kaynak: AA
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