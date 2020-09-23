Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, transfer konusunda geç kaldıklarını belirterek, "Gelecek oyuncu hazır olmazsa gerçekten işimiz çok zor. Umarım en hızlı şekilde transfer halledilir." dedi.
Gaziantep FK, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:37 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: 'Gelecek oyuncu hazır olmazsa gerçekten işimiz çok zor' -... - Son Dakika Spor