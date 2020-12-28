Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, kariyer rekorunu geliştiriyor - Son Dakika

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, kariyer rekorunu geliştiriyor

28.12.2020 11:11
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, kariyer rekorunu geliştiriyor, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, ligde yakaladığı 13 maçlık yenilmezlik serisiyle bu alandaki kariyer rekorunu önemli bir seviyeye taşıdı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, ligde yakaladığı 13 maçlık yenilmezlik serisiyle bu alandaki kariyer rekorunu önemli bir seviyeye taşıdı.

Başarılı bir grafik çizen Rumen teknik adamın yönetimindeki Gaziantep FK, dün sahasında Aytemiz Alanyaspor'u yenerek, yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.

Taraftarını sevindiren sonuçlar elde eden Sumudica, kariyeri açısından da oldukça verimli bir sezon geçiriyor.

Kariyeri boyunca 5 maçtan uzun yenilmezlik serisi yakaladığı istatistikler baz alındığında Rumen çalıştırıcı, 12. kez 5 maçtan uzun yenilmezlik serisi elde etti. Ancak en uzun seriyi ise bu sezon Gaziantep FK ile (13 maç) yakalayan Sumudica, puan ortalaması açısından da kariyerindeki etkili bir istatistiği elde etti.

Sumudica, şampiyonluk yaşadığı Romanya kulübü Astra Giurgiu ile en uzun yenilmezlik serisini 9 maç olarak elde etmişti.

Rumen hocanın kariyerindeki yenilmezlik serileri şöyle:

Sezon Takım Serinin başladığı hafta Kaç maç yenilmedi Topladığı puan
2020-21 Gaziantep FK 2. 13 27
2019-20 Gaziantep FK 27. 8 14
2019-20 Gaziantep FK 2. 5 11
2018-19 Al-Shabab 11. 8 18
2018-19 Al-Shabab 1. 5 9
2017-18 Kayserispor 9. 8 19
2017-18 Kayserispor 2. 6 17
2016-17 Astra Giurgia 19. 9 25
2016-17 Astra Giurgia 12. 5 9
2015-16 Astra Giurgia 28. 7 19
2015-16 Astra Giurgia 3. 6 16
2014-15 Astra Giurgia 8. 6 8

Gaziantep istatistikleri başarılı

Sumudica'nın Gaziantep ekibiyle yakaladığı başarısı, istatistiklerde de ön plana çıkıyor.

Ligin son 13 maçında yenilmeyen Gaziantep ekibi, son 4 maçında da puan kaybı yaşamadı. Evinde en son mağlubiyeti geçen sezonun 18. haftasında, 18 Ocak'ta Fenerbahçe ile yaptığı ve 2-0 kaybettiği karşılaşmada yaşayan kırmızı-siyahlılar, bu maçtan sonra sahasında oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 7 de beraberlik elde etti.

Gaziantep ekibi, son dönemlerde rakip kalede de oldukça etkili bir grafik yakaladı.

Ligde son 22 maçta rakip kalelere en az 1 gol bırakan kırmızı-siyahlılar, en son geçen sezonun 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada gol atamadı. Deplasmanda oynanan ve 1-0 yenildiği müsabakadan sonra çıktığı 22 maçta rakip kalelere 40 gol bırakan Gaziantep temsilcisi, 25 gole de engel olamadı.

Sumudica mutlu

Sumudica, AA muhabirine, her zaman daha büyük başarılar için çalışan bir anlayışa sahip olduğunu ifade etti.

Futbolda hiçbir zaman kazanacak başarıların bitmeyeceğini anlatan Sumudica, şunları kaydetti:

"Kendini geliştirebilmek ve daha iyi bir takım yaratabilmek adına yoğun mesai harcıyorum. Kariyerimde her zaman imkansız denilen şeyleri başarabilmek için mücadele ettim. Sahada ailemden birisi olsa dahi bu mücadelemden asla geri adım atmam. İstatistik olarak elbette başarılı olmak beni mutlu ediyor ancak bu başaramadıklarımız konusunda daha da hırslandırıyor. Ben bu şehri ve takımı çok seviyorum, zor günlerde yaşadık ancak şu an geldiğimiz noktada burada emeği olan herkes için gurur duyulacak bir tablo. Türkiye benim ikinci vatanım ve burada başarılı olmaktan dolayı çok mutluyum."

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep, Astra, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, kariyer rekorunu geliştiriyor - Son Dakika Spor


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