Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'nın özür beklentisi Açıklaması - Son Dakika

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'nın özür beklentisi Açıklaması

19.10.2020 15:47
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'nın özür beklentisi Açıklaması, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 5. haftasında dün Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçtaki sevinci nedeniyle hakaret ve iftiralara maruz bırakıldığını, ev sahibi kulüpten özür beklediğini söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 5. haftasında dün Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçtaki sevinci nedeniyle hakaret ve iftiralara maruz bırakıldığını, ev sahibi kulüpten özür beklediğini söyledi.

Marius Sumudica yazılı açıklamasında, sosyal medya üzerinden kedisine ait sevinç görüntülerinin paylaşılıp, bunun bir tahrik olduğu şeklinde iddialarda bulunulduğunu dile getirdi.

Futbolu en derininde yaşayan, heyecanlı bir teknik adam olduğuna dikkati çeken Rumen çalıştırıcı, Türkiye'ye geldiği günden bu yana her şeye ve herkese saygı duyduğunu, kendisini de burada çok mutlu hissettiğini aktardı.

Fraport TAV Antalyaspor maçında yaşananlara değinen Sumudica, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşılarında dokuz kişi kalmamıza rağmen, oyuncularım sahada kahramanca bir performans sergiledi. Maçta 1-0 gerideyken verdiğim taktikler ve oyuncularıma seslenişlerim rahatsızlık yaratmazken, beraberlik golünün ardından hem şahsımı hem de oyuncularımı hedef alan sözlü sataşmalar yaşandı. Bunu tribünde bulunan yöneticiler, taraftarlar, herkes gördü. Hatta bir yönetici, 'Başımızı ağrıttın.' diye küfür bile edebildi. Maç sırasında yaşanılan saldırı girişimlerinin ardından, Antalyaspor Kulüpü yetkililerinin bana karşı savaş başlattığını şaşkınlık ve üzüntüyle okudum. Hatta Lukas Podolski'ye hakaret etmekle suçlandığım bir basın açıklaması gördüm. Süper Lig gibi rekabet seviyesine saygı duyduğum ortamda, anlamsız bir savaşa sürüklenmek istemiyorum."

Marius Sumudica, kulübün dört yetkilisiyle maçı locadan izlediğini aktararak, "Tribünde çoğunluk olan ev sahibi kulüp yetkililerinin tam ortasında nasıl hakaret etmiş olabilirim? Sosyal medya üzerinden sevincim paylaşılıp, tahrik ettiğim ileri sürülüyor. Türkiye'de herkes kendini teknik direktör olarak hayal etsin, takımınız 9 kişiyle deplasmanda puan almayı başarıyor. Buna kim sevinmez? Bu sevinç esnasında edilen küfürler ve hakaretler çok saygısızcaydı. Lukas Podolski'ye hakaret ettiğim ileri sürülüyor. Eğer böyle bir görüntü varsa, hemen istifa edeceğimin sözünü veriyorum. Eğer rakibin bu anlamsız iddiaları sadece sözde kalırsa, yine aynı şekilde basın önünde özür dilemelerini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'un yöneticilerinin, maçın büyük bölümünü 9 kişi oynayan bir rakibi yenemediklerini fark etmeleri gerektiğini belirten Sumudica, "Antalyaspor belki de böyle bir ortamda maçı kaybederek tarihe geçecekti. Bu puan kaybının ardından beni günah keçisi ilan etmek istiyorlar. Futbolda aldıkları kötü sonucun üzerini gündem değiştirerek kapatmaya çalışmak kendileri adına iyi bir bahane olabilir. Takımımız son 13 maçta sadece 1 kez kaybetti. O da deplasmanda Galatasaray'a karşı." değerlendirmesinde bulundu.

Rumen teknik adam, kendisinden ve takımının gösterdiği performanstan rahatsız olanlara mesajı olduğunu da aktararak, "Onlara tek bir şey söyleyeceğim. Her takıma karşı aynı şekilde mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Biz futbol oynamak ve oynatmak için buradayız. Her teknik adamın kariyerini takımının alacağı sonuçlar belirlemeli. Türk futboluna olan saygım ve inancım asla değişmeyecektir. " şeklinde görüş belirtti.

Antalyaspor, Gaziantep, Hakaret, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'nın özür beklentisi Açıklaması - Son Dakika Spor

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