Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: "Yaptığım hareketler kimseye karşı değildi" - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: 'Yaptığım hareketler kimseye karşı değildi' - Son Dakika Spor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: "Yaptığım hareketler kimseye karşı değildi"

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün teknik direktörü Marius Sumudica, İttifak Holding Konyaspor maçı sonrasındaki hareketleriyle ilgili PFDK'ye sevk edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica:

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün teknik direktörü Marius Sumudica, İttifak Holding Konyaspor maçı sonrasındaki hareketleriyle ilgili PFDK'ye sevk edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sumudica, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta oynanan karşılaşma sonrası sadece taraftarı alkışlamak istediğini söyledi.

"Beni provoke ettiler, bana bağırdılar." diyen Sumudica, şöyle devam etti:

"Benim ülkemde bu tür şeyler normal olduğu için burada da aynı şeylerin normal olduğunu düşündüm. Oradaki basın mensuplarına sadece rakip taraftarın bana ne yaptığını anlatmaya çalıştım. Yaptığım hareketler kimseye karşı değildi. Sadece olanları anlatmaya çalıştım."

Türkiye'deki herkese saygı duyduğunu dile getiren Rumen teknik adam, şunları söyledi:

"Ben maçın sonunda sıcağa sıcağına olduğu için bunları yutamadım, kendime yediremedim. Böyle bir açıklamada bulundum. Bana karşı yapılan el hareketlerini ve küfürleri ben orada basın mensuplarının önünde söyledim. Bu hareketi Konyaspor taraftarlarına değil, bana hakaret ve küfreden taraftarlara yaptım, 'Eğer böyle devam ederseniz, kümeye düşersiniz' diye. Bana yapılan bir hakaret vardı. O yüzden ben bu hareketi yaptım. Bütün Konyaspor taraftarlarını bunun dışında tutuyorum."

Sumudica, kendisini bir Türk olarak gördüğünü ifade ederek, "PFDK'ye sevk edildim. Bu sene hiç ceza almadım. Bu ilk hareketim. Şu an ligde tek yabancı hoca benim. Karşılaştırılırken de beni Türk olarak karşılaştırılırsa mutlu olurum." diye konuştu.

İstikbal Mobilya Kayserispor maçı

İstikbal Mobilya Kayserispor maçına 3 puan kazanmak için çıkacaklarını aktaran Sumudica, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye geldiğimde çalıştığım ilk kulüp Kayserispor. İlkleri yaşadım orada, ama şu an Gaziantep'in hocasıyım. Bu şehri, bu takımı seviyorum. Her şey Gaziantep Futbol Kulübü için. Bu maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sahaya çıktığımda, düdük çaldığında elimden geleni yaparım. Oyuncularım da kendim de her şey için mücadele ederiz. Zor bir maç olacak, orta sahadaki oyuncularımız eksik. Ligin başından beri çok fazla sakat verdik, oyuncuları kaybediyoruz. Ekibimle beraber iyi çalışıyoruz. Bu maçı kazanmak için sahaya en iyi 11'i sürmeye çalışacağız."

Konyaspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:54 Kaynak: AA
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