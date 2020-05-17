Gaziantep FK tempo artırdı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlıklarını yoğun tempoyla sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlıklarını yoğun tempoyla sürdürüyor. Antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idmanın ana bölümünde üç grup halinde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi. A Takım kaleci antrenörü Radu'nun karantinada olmasından dolayı, alt yapıda görev yapan kaleci antrenörü Mustafa Özdemir, kaleciler ile birlikte özel program eşliğinde çalıştı.Gaziantep FK'da ülkesine giden ve dönüşte karantina altına alınan Alexandru Maxim dışında tüm futbolcular takımla birlikte çalıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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