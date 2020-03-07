Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından - Gabriel Margarit - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından - Gabriel Margarit - Son Dakika Spor

Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından - Gabriel Margarit

6 saat önce

Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Gaziantep FK Yardımcı Antrenör Gabriel Margarit, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından - Gabriel Margarit

Trabzonspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:58 Kaynak: AA
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