Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk ediyor - Son Dakika Spor

Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk ediyor

6 saat önce

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile mücadele edecek.

Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk ediyor, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile mücadele edecek.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda yarın saat 17.00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligin ilk yarısındaki karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrılan Gaziantep temsilcisi, yarınki maçta ise taraftar desteğiyle galibiyete ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Muğdat ve Jefferson oynayabilir

Gaziantep FK'de sakat oyuncuların iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Sezon başından Galatasaray'dan transfer edilen ancak hazırlık maçlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle yeni takımının formasını henüz resmi maçlarda sırtına geçiremeyen Muğdat Çelik'in tedavisi tamamlandı ve bir süredir takımla idmanlara katılıyor.

Öte yandan ligin ilk yarısında sakatlanan ve yaklaşık 2,5 aydan beri formasına hasret kalan Junior Jefferson'ın iyileştiği ve takımda görev alabilir seviyeye geldiği bildirildi. Muğdat Çelik ile Jefferson, Trabzonspor maçında görev alabilmek için teknik direktör Marius Sumudica'dan talimat bekleyecek.

Geçen haftaki Medipol Başakşehir maçında hastalığı nedeniyle kadroda yer almayan Muhammet Demir'in iyileştiği ve görev verilmesi halinde sahada olabileceği aktarıldı.

Trabzonspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:06 Kaynak: AA
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