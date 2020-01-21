Gaziantep FK transferde sona yaklaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK transferde sona yaklaştı - Son Dakika Spor

Gaziantep FK transferde sona yaklaştı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, transferlerde sona yaklaştıklarını ve takıma yeni isimlerin katılacağını bildirdi.

Gaziantep FK transferde sona yaklaştı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, transferlerde sona yaklaştıklarını ve takıma yeni isimlerin katılacağını bildirdi.

Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Fenerbahçe karşısında iyi mücadele ettiklerini ancak yakaladıkları çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamayınca mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Ligin ilk yarısında 14 puan toplandığını ve bunun yadsınamaz bir başarı olduğunu aktaran Büyükekşi, bu puanın önemini bildiklerini ancak bu önemi daha kıymetli hale getirebilmek için için yarıda toplayacakları puanın önem arz ettiğini ifade etti.

Şu an takımın ligin başındaki ilk 10 hedefi kapsamında yoluna devam ettiğini bildiren Büyükekşi, takımı güçlendirmek istediklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz nokta çok iyi ama bu puanlara güvenerek arkamıza yaslanıp oturamayız. O yüzden puanlar elde etmeye devam etmeliyiz. Bunun için da takımı güçlendirmek istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda başarılı olabilmek adına yönetim olarak gerekli fedakarlıkları yapacağız. Taraftarımızın transfer beklediğini biliyoruz. Taraftarımızı sevindirecek ve mutlu edecek haberler de yakında gelecek ama aceleci davranmak futbolda bir takım hatalar ortaya koyabilir. Biz riskleri minimize ederek, takımımıza faydalı olacak isimler üzerinde çalışıyoruz. Şunu söyleyebilirim artık transferlerde son aşamaya geldik."

Büyükekşi, kaleci Haydar Yılmaz'ın devre arasındaki ilk transferlerinin olduğunu anımsatarak, yakında yeni isimlerin de takıma dahil olacağını sözlerine ekledi.

Mehmet Büyükekşi, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gaziantep'te TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Eski Galatasaraylı Hakan Balta, çocuklarıyla birlikte Kutsal Topraklar'a gitti Ziraat Türkiye Kupası'nın "süper" takımı Kırklarelispor TFF Başkanı Nihat Özdemir: Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 19:01:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep FK transferde sona yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]