Gaziantep FK'ye sportif direktör - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK'ye sportif direktör - Son Dakika Spor

Gaziantep FK'ye sportif direktör

16 dakika önce

Gaziantep FK'de sportif direktörlük görevine Fatih İbradı getirildi.

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Gaziantep FK'de sportif direktörlük görevine Fatih İbradı getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkanı Mehmet Büyükekşi ve genel sekreter Müslüm Özmen ile bir araya gelen İbradı görevine resmen başladı.

Sözleşmeyi imzalayan İbradı, profesyonel takım ve altyapının her türlü planlama, sevk ve idaresinden yönetim kuruluna karşı sorumlu olacak.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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