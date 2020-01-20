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Gaziantep FK'ye sportif direktör
16 dakika önce
Gaziantep FK'de sportif direktörlük görevine Fatih İbradı getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:00 Kaynak: AA
Gaziantep FK'de sportif direktörlük görevine Fatih İbradı getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkanı Mehmet Büyükekşi ve genel sekreter Müslüm Özmen ile bir araya gelen İbradı görevine resmen başladı.
Sözleşmeyi imzalayan İbradı, profesyonel takım ve altyapının her türlü planlama, sevk ve idaresinden yönetim kuruluna karşı sorumlu olacak.
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