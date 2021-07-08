Gaziantep hazırlıklarına devam etti

Gaziantep, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı ekip, günü Bolu Karaçayır Tesisleri'nde yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık ve güç çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmanın ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.