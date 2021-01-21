Gaziantep FK, yeni teknik direktörü Pinto ile altyapısını da güçlendirecek - Son Dakika

Gaziantep FK, yeni teknik direktörü Pinto ile altyapısını da güçlendirecek

21.01.2021 11:23
Gaziantep FK, yeni teknik direktörü Pinto ile altyapısını da güçlendirecek, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktörlüğe getirdikleri Portekizli Ricardo Sa Pinto'nun tecrübelerinden yararlanarak altyapıyı da güçlendirmek istediklerini söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktörlüğe getirdikleri Portekizli Ricardo Sa Pinto'nun tecrübelerinden yararlanarak altyapıyı da güçlendirmek istediklerini söyledi.

Büyükekşi, AA muhabirine, yaklaşık 10 gün önce Sumudica ile yollarını ayırdıklarını hatırlatarak, bunun üzerine temasa geçtikleri teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile anlaşma sağladıklarını dile getirdi.

Pinto'nun kariyerinde çok önemli takımları çalıştırmış bir takım olduğunu anlatan Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Hocamızın kariyerindeki başarıları tekrarlaması için 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık anlaşma sağladık. Bundan sonra hedefimiz sadece transfer yaparak değil genç oyuncuları da takıma kazandırabilmek için politika izleyeceğiz. Hocamızla altyapı haricinde Gaziantep FK akademisi kurmayı planlıyoruz. Böylelikle tecrübeli oyuncularımızla yola devam ederken genç oyunculara da imkan verebilmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Takımın sezonu ilk 5 içerisinde bitirme noktasındaki hedefinin devam ettiğini aktaran Büyükekşi, altyapı için çalışırken lig mücadelelerine de en iyi şekilde devam etmek istediklerini kaydetti.

Transfer değerlendirmesi

Mehmet Büyükekşi, ara transfer dönemiyle ilgili çalışmaların da devam ettiğini dile getirdi.

Bu kapsamda Pinto ile anlaşmadan önce bu konuların gündeme geldiğini aktaran Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Hocamızla görüşmeler yaparken bize 'Şu an bulunduğunuz yer tesadüfen şans eseri midir, yoksa hak ederek mi aldınız?' diye sordu. Biz de durumu anlattık ve 'Bırakın şans eserini, bazı maçlarda da hakem hataları nedeniyle 7 puanımız gitti' dedik. Bunun üzerine kendisi de 'Çok fazla oyuncu takviyesi istemem.' dedi. Belki gelecek sezon başında böyle bir tercih yapılabileceğini söyledi. Zaten gerek harcama limitleri gerekse de yabancı sayısıyla ilgili tüm kulüpler gibi bizim de kısıtlamalarımız var. O yüzden çok fazla sistemi değiştirmeden yola devam edeceğiz. Lig bitene kadar böyle gideceğiz. Belki küçük rötuşlar olabilir. Belki 1-2 oyuncu olabilir çünkü şu anda 3-4 oyuncumuz sakat. Onların yanına takviye olabilecek, önümüzdeki yoğun maç trafiğinde elimizi rahatlatacak isimleri dahil edebiliriz. Bu anlamda 1-2 takviye olabilir. Zaten birini de dün gerçekleştirdik ve Bilal'i kadromuza kattık. Belki bir kaç oyuncu daha olabilir."

Büyükekşi, yeni transfer noktasında Pinto'nun da fikirlerini alarak çalışacaklarını kaydetti.

Mehmet Büyükekşi, Gaziantep, Transfer, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, yeni teknik direktörü Pinto ile altyapısını da güçlendirecek - Son Dakika Spor


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