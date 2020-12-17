Gaziantep FK yenilmezlik serilerini Fenerbahçe karşısında sürdürmeyi hedefliyor - Son Dakika

Gaziantep FK yenilmezlik serilerini Fenerbahçe karşısında sürdürmeyi hedefliyor

17.12.2020 11:57
Gaziantep FK yenilmezlik serilerini Fenerbahçe karşısında sürdürmeyi hedefliyor, System.String[]

Süper Lig'de son 12 iç saha maçını kaybetmeyen Gaziantep Futbol Kulübü, evinde kendisini en son yenen Fenerbahçe karşısında da bu istatistiğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Süper Lig'de son 12 iç saha maçını kaybetmeyen Gaziantep Futbol Kulübü, evinde kendisini en son yenen Fenerbahçe karşısında da bu istatistiğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Özellikle geçen sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra çıktığı maçlarda aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Gaziantep temsilcisi, iç saha performansıyla taraftarını sevindiriyor.

Bu sezon ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a mağlup olduktan sonra yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep FK, iç sahada da uzun bir yenilmezlik serisi elde etti.

Geçen sezon son 7 iç saha maçını kaybetmeyen Gaziantep ekibi, bu sezonun geride kalan bölümünde evinde yaptığı 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Kırmızı-siyahlılar, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 18. haftasında, 18 Ocak'ta Fenerbahçe ile yaptığı ve 2-0 kaybettiği karşılaşmada yaşadı.

Gaziantep FK, söz konusu mücadelenin ardından 11 aydır sahasında mağlubiyet üzüntüsü yaşamadı.

Ligin 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Gaziantep FK, yenilmezlik serilerini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

İç sahadaki son 12 maçta da gol attı

Gaziantep FK, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 12 maçta da rakip fileleri havalandırdı.

Söz konusu maçlarda 5 galibiyet ve 7 beraberlik alan kırmızı-siyahlı ekip, 24 gol atıp kalesinde 13 gol gördü.

Gaziantep FK'nin son 13 iç saha maçında aldığı sonuçlar şöyle:

SezonHaftaMüsabakaSkor
2019-2018Gaziantep FK - Fenerbahçe (son yenilgi)0-2
2019-2020Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor5-1
2019-2022Gaziantep FK - Çaykur Rizespor2-0
2019-2025Gaziantep FK - Trabzonspor1-1
2019-2027Gaziantep FK - MKE Ankaragücü1-1
2019-2029Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor1-1
2019-2031Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor3-1
2019-2033Gaziantep FK - Kasımpaşa2-2
2020-212Gaziantep FK - Fatih Karagümrük2-2
2020-214Gaziantep FK - Trabzonspor1-1
2020-216Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor1-0
2020-218Gaziantep FK - Beşiktaş3-1
2020-2110Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor2-2

Hedef galibiyet

Kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine, geride kalan haftalarda güzel işler başaran bir ekip haline geldiklerini söyledi.

Yakalanan serilerin takımın gücünü yansıttığını anlatan Büyükekşi, "Biz hiçbir maçımıza ayrı bir program yapmıyoruz. Teknik heyetimiz her hafta puan veya puanlar almak için takımımızı hazırlıyor. Geçen hafta ligin son şampiyonunu yenmeyi başardık. Bu hafta da Fenerbahçe ile kendi evimizde oynayacağız. Amacımız o maçta da galip gelmek." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin büyük bir camia olduğunu dile getiren Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Rakibimize elbette her hafta olduğu gibi bu hafta da saygı duyuyoruz. Önceki haftalarda aldığı sonuçlara bakmadan biz önümüzdeki maça odaklanıyoruz. Sahaya kendi oyun anlayışımızı yansıtarak taraftarımızı sevindirmenin hesaplarını yapıyoruz. Ümit ediyorum ki başarılı oluruz. Sonuç ne olursa olsun taraflı tarafsız herkesin takdir edeceği, oyun zevki yüksek bir hafta bizi bekliyor. Hak edenin kazandığı bir karşılaşmanın olmasını temenni ediyoruz."

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, 19 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Kalyon Stadı'nda karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK yenilmezlik serilerini Fenerbahçe karşısında sürdürmeyi hedefliyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Gattuso, hakeme küfreden oyuncusu Insigne'yi savundu: Bu sadece İtalya'da oluyor Seren Serengil, canlı yayında kendisine "İkiyüzlü" diyen Arto ile yüzleşti Ali Koç Samandıra'da sahaya indi ve futbolcuları fırçaladı Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diyerek yastıkla boğan damat tahliye edildi Türk bilim insanları korona ile mücadelede önemli rol oynayacak reaktif oksijen türlerini üretti İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi
Sözcü Kalın'dan Sözcü Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" yorumu yapan Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz         
12:21
Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor         
12:12
Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz         
11:39
Tarihi ve dini bir yapı olan Kayme Sarayı'nın içki kutusunda yer alması tepki çekti: Ruhuna aykırı Tarihi ve dini bir yapı olan Kayme Sarayı'nın içki kutusunda yer alması tepki çekti: Ruhuna aykırı         
11:27
Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor         
11:07
İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor         
10:54
Feci ölüm! 3 çocuk babası, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti Feci ölüm! 3 çocuk babası, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti         
10:46
Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti         
10:31
Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu         
09:47
Koronavirüs nedeniyle bu yıl hindi satışları düştü Koronavirüs nedeniyle bu yıl hindi satışları düştü         
09:43
Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş         
09:41
Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi         
08:20
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 12:43:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep FK yenilmezlik serilerini Fenerbahçe karşısında sürdürmeyi hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei