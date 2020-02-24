Gaziantep FK'yı zorlu maçlar bekliyor! Önümüzdeki 3 maç... - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep FK'yı zorlu maçlar bekliyor! Önümüzdeki 3 maç... - Son Dakika Spor

Gaziantep FK'yı zorlu maçlar bekliyor! Önümüzdeki 3 maç...

6 saat önce

Ligdeki son 4 maçında 7 puan toplayarak taraftarını sevindiren kırmızı-siyahlılar, 23. haftada 31 puana ulaştı.

Gaziantep FK'yı zorlu maçlar bekliyor! Önümüzdeki 3 maç..., System.String[]

Ligdeki son 4 maçında 7 puan toplayarak taraftarını sevindiren kırmızı-siyahlılar, 23. haftada 31 puana ulaştı.


Zorlu bir sürece girecek Gaziantep FK, gelecek hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak, ardından da taraftarının önünde Trabzonspor'a karşı sınav verecek. Kırmızı-siyahlı ekip, 26. haftada ise dış sahada Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.


Gaziantep FK, ligin ilk yarısında Medipol Başakşehir'e 2-1, Trabzonspor'a ise 4-1 yenilmiş, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.


Son haftalardaki çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapan Gaziantep FK'nin teknik heyeti ise bu zorlu süreci maç maç değerlendiriyor.


Teknik direktör Marius Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rakip kim olursa olsun her zaman galibiyeti arzulayan ve bunun için mücadele eden bir karaktere sahip olduğunu söyledi.


Takımında da böyle bir hava yakaladıklarını aktaran Rumen teknik adam, "Ben ligi hiçbir zaman paket olarak değerlendirmedim. Benim için kolay veya zor maç diye bir şey yok. Bu ligde herkes birbirini yenebilecek güçte." diye konuştu.


Her maçı tek tek değerlendirdiğini anlatan Sumudica, şunları kaydetti:


"Ben haftaları değerlendirip ona göre plan yapmam. Geçen maçı unutup, önümüzdeki ilk karşılaşmaya konsantre olmaya özen gösteririm, takımımın tüm dikkatini de bu müsabakaya toplarım. O yüzden benim için 3 haftalık periyotlar, değerlendirmeler doğru değil. Takımımızın odaklanması gereken yer, Medipol Başakşehir maçı. Her şeyimizi bu maçtan puan veya puanlar çıkarmak üzerine kurgulayacağız. Sahada gerçek kimliğimizi ortaya çıkarırsak İstanbul'dan puanlarla döneceğimize inanıyorum."


- "Üç ihtimalli maçlar"


Söz konusu maçların tamamını "Üç ihtimalli" olarak değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, şunları ifade etti:


"Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor... Bu üç takım da üst sıraları zorlayan, şampiyonluk iddiası olan ekipler. Ama kim tahmin edebilirdi bizim Sivasspor'u 5-1 yenebileceğimizi. Biz bahsettiğiniz 3 maçı kazanabiliriz, kaybedebiliriz, berabere de kalabiliriz. Benim için sonuç önemli değil. Oyun kalitesi anlamındaki yükselen ivmemizi sürdürelim, sonuç önemli değil. Bizim hedefimiz lig sonu için. Ligde kaldığımızda hedeflerimizi yakalamış olacağız. O yüzden 3 maçı değil, ilk maçımızı konuşmak daha doğru. Başakşehir, önemli oyunculardan kurulu bir takım, iyi bir oyun anlayışı var. Biz de gücümüzü ona göre kullanıp sahadan puan veya puanlar almaya çalışacağız."


Trabzonspor, Başakşehir, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kevin N'Koudou: "Trabzonspor maçından sonra 2 gün uyumadım"
Fenerbahçeli taraftarlardan "Satmayın beni" diyen Ali Koç'a büyük destek Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Rıdvan Dilmen'in Sörloth ile ilgili söylediği sözlere yanıt verdi Kasımpaşa, Denizlispor'u 2-0 yendi

Son Dakika Haberleri
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 22:41:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep FK'yı zorlu maçlar bekliyor! Önümüzdeki 3 maç... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]