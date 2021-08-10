Gaziantep Kalyon Stadyumu yeni sezona hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in maçlarını oynandığı Kalyon Stadyumu'nda, yeni sezon kapsamında hazırlık çalışmaları yürütülüyor.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Cevdet Akınal, yönetim kurulu üyeleri Sezer Cihan, Erhan Özmen, Fikret Kileci ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıoğlu stadyumu gezdi.

Şehitkamil Belediyesinin boya, bakım, temizlik çalışmalarının yürüttüğü ve çoğunun tamamlandığı stadyumu inceleyen heyet, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Akınal, stadyumda sağlanan hizmeti memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Stadyumu yeni sezona hazırladıklarını hatırlatan Akınal, "Stadyumun bakımı için Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'ndan rica ettik. Kendisi de sağ olsun bizi kırmadı ve gerekli tadilatları yaptı, yapmaya da devam ediyor. Başkanımıza, hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özmen ise Gaziantep'in Süper Lig'de mücadele ettiğini anımsatarak, "Süper Lig'deyiz ve büyük takımları ağırlıyoruz. Çevre illerden Süper Lig maçlarını izlemek için stadyuma gelecek çok sayıda taraftar olacak. Beşiktaş maçına kadar stadımızı, Türkiye'nin en pırıl pırıl ve en temiz stadı haline getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıoğlu da sahanın her türlü ihtiyacını kendi meselesi olarak gördüklerini aktardı. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak stadyuma yapılacak hizmetlerle görevli olduklarını bildiren Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"Tüm ekip arkadaşlarımızla sezona hazırlanma noktasında ve yönetici arkadaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda eksikliklerimiz vardı, onları gideriyoruz. Bundan sonraki süreçte de elimizden geleni yapacağız. Bu yükler, paylaşarak azalacak. Tamamen yönetime bırakmak doğru bir şey değil. İmkanlarımızı seferber ederek bu sahada misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaktır amacımız."