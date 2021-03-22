Gaziantep FK zorlu viraja giriyor - Son Dakika

Gaziantep FK zorlu viraja giriyor

22.03.2021 15:14
Gaziantep FK zorlu viraja giriyor, System.String[]

Süper Lig'de 31. haftayı 47 puanla altıncı sırada kapatan ve lig sonunda hedefini ilk beş olarak belirleyen Gaziantep Futbol Kulübü, kalan 10 maçta şampiyonluk yarışını ve küme düşme potasını yakından ilgilendiren birbirinden önemli maçlar oynayacak.

Süper Lig'de 31. haftayı 47 puanla altıncı sırada kapatan ve lig sonunda hedefini ilk beş olarak belirleyen Gaziantep Futbol Kulübü, kalan 10 maçta şampiyonluk yarışını ve küme düşme potasını yakından ilgilendiren birbirinden önemli maçlar oynayacak.

Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken takımlardan biri olan Gaziantep Futbol Kulübü, son 10 haftalık periyotta birbirinden zorlu rakiplerle karşılaşacak. Ligin 31 haftalık dilimini 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 47 puan toplayarak altıncı basamakta kapatan Gaziantep ekibi, bu maçlarda rakip kalelere 44 gol atarken, kalesinde ise 34 gol gördü. Kırmızı-siyahlı ekip, kalan 10 haftalık bölümde ise şampiyonluk ve küme düşme potasında bulunan zorlu rakiplerle mücadele edecek.

32. haftayı BAY geçecek, sonraki haftalar zorlu olacak

Son oynadığı maçta Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, ligin 32. haftasını BAY geçecek. Süper Lig'in 33. haftasında düşme potasının bir sıra üstünde bulunan Başakşehir'i konuk edecek olan Gaziantep ekibi, 34. haftada ise şampiyonluk yarışında var olma mücadelesi veren Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Zorlu maçlarına yine düşme potasına yakın konumda bulunan Kasımpaşa maçıyla 35. haftada devam edecek olan kırmızı-siyahlı ekip, 36. haftada ise Avrupa kupalarına katılmayı isteyen ve direkt rakiplerinden biri olan Alanyapsor'a konuk olacak.

Zorlu maçlar ligin sonuna kadar sürecek

Ligin son beş maçlık diliminde ise düşme hattı içerisinde yer alan takımlarla oynayacak olan Gaziantep FK, zorlu maratonu 37. haftada iç sahadaki Erzurumspor karşılaşmasıyla sürdürecek. Gaziantep ekibi, 38. haftada Ankaragücü deplasmanına gittikten sonra, 39. haftada ise Sivasspor'u ağırlayacak. Kırmızı-siyahlı ekip, 40. haftada Kayseri'ye gidip, 41. haftada evinde Çaykur Rizespor'la mücadele edecek. Gaziantep FK, ligin son maçında ise yine sıralamada direkt rakiplerinden biri olan Hatayspor'a konuk olarak sezonu tamamlayacak.

Hedef maksimum puanı alıp ligi ilk beşte bitirmek

Ligin son 10 haftalık periyodunda maksimum puanı toplamak isteyen Gaziantep FK, hem geçen sezonki sekizincilik performansının üzerine çıkmak hem de ligi ilk beşte bitirerek Avrupa kupalarına vize almak için ter dökecek. - GAZİANTEP

Gaziantep FK zorlu viraja giriyor
Gaziantep FK zorlu viraja giriyor
Gaziantep FK zorlu viraja giriyor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziantep FK zorlu viraja giriyor - Son Dakika Spor


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