Son Dakika Haberleri: Gaziantep FK, zorlu virajı sağlam döndü
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Gaziantep FK, zorlu virajı sağlam döndü

7 saat önce

Süper Lig'de 11 haftalık süreç tamamlanırken ortaya koyduğu performansla dikkat çeken takımlardan biri de Gaziantep Futbol Kulübü oldu.

Gaziantep FK, zorlu virajı sağlam döndü, System.String[]

Süper Lig'de 11 haftalık süreç tamamlanırken ortaya koyduğu performansla dikkat çeken takımlardan biri de Gaziantep Futbol Kulübü oldu. Bu süreçte topladığı 15 puanla ligde 9. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, 11 haftalık dönemde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor ve Sivasspor gibi zorlu takımlarla karşılaşırken, bu süreci 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle kapattı.


Kötü başladı, iyi devam etti


Lige deplasmandaki 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti ile başlayan Gaziantep FK, sonrasında Gençlerbirliği'ni 4-1 yenip, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 4. haftasında ise Beşiktaş'ı konuk eden Gaziantep, güçlü rakibini 3-2 mağlup ederek sürpriz bir galibiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar 5. haftada ise ligin iyi takımlarından biri olan Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Ligin 6. haftasında kendi sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gaziantep, 7. haftada Başakşehir'e 2-1, 8. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldu. 9. haftada sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 10. haftada deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı. Gaziantep ekibi 11. haftada ise kendi sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.


Gaziantep, gollü maçları ile dikkat çekti


Ligdeki ilk sezonuna 11 haftalık zorlu fikstür ile giriş yapan Gaziantep FK, bu süreçte 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar bu periyotta izlettiği gollü maçlarla da dikkat çekerken rakip kalelere 16 gol gönderip, kendi kalesinde ise 21 gole engel olamadı. Gaziantep ekibinin attığı 16 golü Twumasi (5), Güray Vural (3), Kayode (2), Muhammet Demir (1), Chibsah (1), Kana Bıyık (1), Papy Djilobodji (1), Oğuz Ceylan (1) ve Jefferson (1) kaydetti.


Kartlar havada uçuştu


Gaziantep ekibinin oynadığı maçlar kart sayısı ile de dikkat çekerken 11 haftalık süreçte kırmızı-siyahlılar 3 kırmızı kart görürken, rakipleri ise 5 kırmızı kart gördü. Bu maçlarda 55 de sarı kart çıktı. Gaziantep ekibinin oynadığı Gençlerbirliği maçında Ankara ekibi 2 kırmızı kart, Beşiktaş maçında da siyah-beyazlılar 2 kırmızı kart ve Göztepe maçında İzmir temsilcisi 1 kırmızı kart görmüştü. Gaziantep'te ise Kayode Beşiktaş ve Trabzon maçlarında, Güray Vural ise Başakşehir maçında kırmızı kart görmüştü.


Kalan maçalar


Gaziantep ekibi, milli maçların ardından kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig'in ilk yarısında sırasıyla Antalyaspor (D), Denizlispor, Konyaspor (D), Kayserispor, Kasımpaşa (D) ve Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

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Başakşehir, Gaziantep, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:03 
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