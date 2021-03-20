Gaziantep Futbol Kulübü: 2-2 - Son Dakika

Gaziantep Futbol Kulübü: 2-2

20.03.2021 18:13
Gaziantep Futbol Kulübü: 2-2, System.String[]

STAT: Yeni MalatyaHAKEMLER: Mert Güzenge, Esat Sancaktar, Özgür Ertem YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Acquah (Dk.76 Mallan), Zuqui (Dk.46 Ahmed), Wallave, Hadebe, Tetteh, Fofana (Dk.71 Umut), Hafes, Chebake (Dk.66 Semih), Mustafa, AdemGAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ: Günay - Toşca, Kenan, Muhammet (Dk.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Mert Güzenge, Esat Sancaktar, Özgür Ertem

YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Acquah (Dk.76 Mallan), Zuqui (Dk.46 Ahmed), Wallave, Hadebe, Tetteh, Fofana (Dk.71 Umut), Hafes, Chebake (Dk.66 Semih), Mustafa, AdemGAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ: Günay - Toşca, Kenan, Muhammet (Dk.74 Kozulj), Morais, Olkowski, Miranda, Alexandre (Dk.62 Felipe), Rashid (Dk.74 Junior), Maxim (Dk.62 Enver), Vetrih (Dk.88 Bilal)KIRMIZI KART: Dk.85 Hadebe (Yeni Malatyaspor)SARI KARTLAR: Adem (Yeni Malatyaspor) - Kenan, Sousa, Günay (Gaziantep Futbol Kulübü)GOLLER: Dk.36 ve Dk.76 Adem (Yeni Malatyaspor) - Dk.12 Muhammet, Dk.66 Kenan (Gaziantep Futbol Kulübü)

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı.12'nci dakikada Andre Sousa'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Muhammet'in kafasıyla dokunduğu top kalecinin sağından filelerle buluştu: 0-1.26'ncı dakikada Vetrih'in ceza sahası dışından çektiği sert şutunda topu kaleci Ertaç kurtardı.27'nci dakikada Hafes'in ceza sahası dışından kullandığı orta ile şut karışımında kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Günay çift yumrukla uzaklaştırdı.36'ncı dakikada kullanılan korner vuruşunda ceza sahası içerisinde Adem'in düşülmesiyle Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarıyla oyunu durduran hakem Mert Güzenge, penaltı noktasını gösterdi. Verilen karara tepki gösteren Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ricardo Manuel da Silva Sa Pinto, hakem Mert Güzenge tarafından kırmızı kartla cezalandırılarak tribüne gönderildi. Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'ün kullandığı penaltı vuruşunda ise top ağlarla buluştu: 1-1.45+1'inci dakikada Hafes'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kale direğinin üstünden az farkla auta çıktı.46'ncı dakikada Mustafa'nın pasıyla ceza sahası içerisine giren Chebake'nin vuruşunda topu kaleci Günay uzaklaştırdı.52'nci dakikada ceza sahası içerisinde kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Tetteh'in vuruşunda top filelere gitti ancak pozisyonun ofsayt olması gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.57'nci dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Maxim ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştı.66'ncı dakikada Vetrih'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu savunmaya çarparak kale direğinin yanından kornere çıktı. Kullanılan korner vuruşunda Adem, rakip oyuncuyu düşürdü. VAR odasından gelen uyarıyı dinleyen hakem Mert Güvenç, izlediği pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Kenan'ın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.73'üncü dakikada Vetrih'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Ertaç kurtardı.76'ncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem, ortasını yaptı. Top savunma oyuncusunun eline çarptı. VAR odasından gelen uyarıyı dinledikten sonra pozisyonu izleyen hakem Mert Güzenge, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu yapan Adem'in vuruşunda top filelere gitti: 2-2.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle noktalandı.


Gaziantep Futbol Kulübü: 2-2
Gaziantep Futbol Kulübü: 2-2
Gaziantep Futbol Kulübü: 2-2
Gaziantep Futbol Kulübü: 2-2
Gaziantep Futbol Kulübü: 2-2

Yeni Malatyaspor, Özgür Ertem, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gaziantep Futbol Kulübü: 2-2 - Son Dakika Spor


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